Sábado 24, domingo 25 y lunes 26 de octubre de 2026 (19.30 GMT)

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Madrid, 23 oct (EFE).-

SÁBADO 24

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París/Burdeos (Francia).- Jornada de protestas sociales en Francia convocada por organizaciones estudiantiles, sindicatos y el colectivo de 'chalecos amarillos' bajo un dispositivo de protección reforzado tras los actos de violencia del pasado fin de semana que desbordaron a las fuerzas del orden.(Vídeo)(Foto)

Milán (Italia).- En Italia, la ciudad de Milán mantiene alta la atención para evitar que se repitan los disturbios y saqueos del pasado fin de semana, mientras el Gobierno ha reforzado la seguridad con el envío de 500 militares y con severas medidas legales de disuasión.

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Lisboa.- Movilizaciones en ciudades de Portugal en protesta por la crisis habitacional, convocadas por movimientos por el derecho a la vivienda. Los manifestantes reclaman medidas contra la especulación inmobiliaria y para garantizar el acceso a una vivienda asequible.

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Madrid.- El estallido de protestas que se registra en Europa tiene en la juventud un motor clave de su movilización, con factores estructurales compartidos como el aumento de la precariedad y, según algunos expertos, la constatación de que se ha quebrado la idea de que a esa generación le espera un futuro mejor que el de la anterior.

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Sao Paulo.- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro cierran sus campañas para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, con actos en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, y Río de Janeiro, respectivamente, donde el hijo del expresidente Jair Bolsonaro concluirá su recorrido frente a una de las casas de su padre.

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(Vídeo)(Foto)(Directo)

Río de Janeiro.- El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, hace una caminata con electores en la playa de Copacabana de Río de Janeiro, en su último día de campaña.

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Detroit (EE.UU.).- El expresidente de Estados Unidos Barack Obama respalda en un mitín electoral al candidato progresista al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, una de las figuras más destacadas del ala socialista del Partido Demócrata en estas elecciones.

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Tel Aviv.- Israel mantiene Cisjordania ocupada bajo cierre y desarrolla operaciones militares en varias localidades palestinas por orden del primer ministro, Benjamín Netanyahu, mientras la oposición se prepara para participar en una concentración multitudinaria contra el Gobierno organizada en Tel Aviv por familiares de los secuestrados el 7 de octubre, a apenas tres días de las elecciones nacionales.

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(Vídeo)(Foto)(Directo)

Jmeinitski (Ucrania).- Docenas de murales en Jmelnitski dan cuenta del impacto de la guerra en una ciudad ucraniana que se enfrenta a una incertidumbre creciente ante los ataques rusos.

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Orleans (Francia).- La Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen celebra su congreso en Orleans bajo un dispositivo policial excepcional ante el riesgo de enfrentamientos con las 10.000 a 20.000 personas que se calcula que van a llegar a la ciudad del resto del país para protestar contra el partido de la extrema derecha, favorito de cara a las elecciones del año próximo.

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(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

Bogotá.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) entrega los premios a la Libertad de Expresión, que este año recibe el New York Times, y los galardones a la Excelencia Periodística.

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Ciudad de México - El director y escritor mexicano Diego Enrique Osorno habla con EFE sobre su nuevo documental ‘Marcos: Otro mundo es posible’, en el que rescata la figura del subcomandante del Ejército Nacional de Liberación Nacional (EZLN).

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Miami.- El cantante mexicano Pedro Fernández, quien está por cumplir 50 años de carrera, afirma que su música ha "trascendido generaciones" entre sus "paisanos" y conquistado cada vez a más seguidores no latinos, algo que percibe en su actual gira por Estados Unidos 'Ave Fénix Two'r'.

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Laja (Bolivia).- Emprendedores del campo y estudiantes en Bolivia comenzaron a producir combustibles mediante procesos de pirólisis o purificación de residuos plásticos a altas temperaturas, como una alternativa para afrontar el desabastecimiento y el aumento de los costos de los carburantes.

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Tegucigalpa.- Una propuesta para reducir la edad de imputabilidad penal o aumentar las penas contra adolescentes infractores en Honduras ha encendido las alarmas de organizaciones defensoras de la niñez, que advierten que estas medidas vulnerarían sus derechos sin resolver las causas de la violencia ni frenar el reclutamiento de menores por el crimen organizado.

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Moscú.- El Museo Zilart de Moscú expone estos días "Obras maestras del arte de la segunda mitad del siglo XX", donadas por la pareja de coleccionistas alemanes Peter e Irene Ludwig, conocidos, en particular, por su gran colección de las obras de Pablo Picasso.

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DOMINGO 25

Sao Paulo.- El senador Flávio Bolsonaro y el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva se disputan la Presidencia de Brasil en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, que se celebran tres semanas después del triunfo del candidato opositor en la primera vuelta.

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Orleans (Francia).- La candidata de la extrema derecha francesa a las presidenciales de primavera y favorita de las encuestas, Marine Le Pen, pronuncia el discurso de lanzamiento de campaña en el congreso de su partido en Orleans, que se desarrolla en un clima de tensión por la presencia de miles de personas llegadas a la ciudad para mostrarle su rechazo, y con un dispositivo de seguridad excepcional de 3.000 agentes de las fuerzas del orden.

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Belgrado.- Serbia celebra hoy elecciones legislativas adelantadas, en las que el hasta ahora presidente, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, se presenta como candidato a primer ministro, en un intento de mantenerse en el poder.

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Sofía.- Bulgaria celebra elecciones presidenciales, en las que la actual jefa de Estado interina, Iliana Yotova, considerada cercana al expresidente y ahora primer ministro búlgaro, el prorruso Rumen Radev, es la favorita, aunque no está claro si podrá ganar en primer ronda o si necesitará una segunda vuelta electoral con el siguiente candidato más votado.

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Port Hurson (EE.UU.).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un mitin electoral en Port Hurson, Míchigan, un estado decisivo en las elecciones de medio mandato de noviembre.

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Uman/Pervomaisk (Ucrania).- La campaña de ataques rusos contra centros comerciales y logísticos en Ucrania destruye puestos de trabajo, provoca pérdidas económicas masivas y deja a los ucranianos con cada vez menos opciones de ocio.

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Londres.- Alerta meteorológica amarilla y ámbar ante la llegada de la tormenta Boelo a Gran Bretaña.

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Pekín.- El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, analiza en una entrevista con EFE la evolución del español en China, los planes de expansión de la institución y los retos que plantean la inteligencia artificial y los cambios en la enseñanza del idioma.

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Bruselas.- A los pies del edificio Berlaymont, la imponente sede de la Comisión Europea, hay una rotonda belga que desafía las ambiciones del proyecto comunitario.

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Horinger (China).- Conocida por sus extensas praderas y sus recursos energéticos, la región china de Mongolia Interior busca hacerse un hueco en la carrera mundial por la inteligencia artificial (IA) mediante la construcción de grandes centros de datos.

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Ciudad de México.- Con apenas 20 centímetros de estatura, 7 kilos de peso, uniforme táctico confeccionado a la medida y un impacto masivo en redes sociales, Comando Chihuahua, un perro de raza pequeña de un año y tres meses de edad, se ha convertido en el agente de proximidad social más popular de la Guardia Nacional de México..

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LUNES 26

Pekín.- El Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) celebra entre el 26 y el 29 de octubre en Pekín la quinta sesión plenaria de su XX Comité Central, una cita que tendrá como eje la disciplina interna y la "gobernanza estricta" de la formación..

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Ciudad de Panamá.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inaugura en Panamá su 197 período de sesiones, que se extenderá hasta el 30 de octubre, en la que se tratará la situación sobre los derechos humanos en países como El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros.

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Londres.- La calle Oxford Street, una de las más transitadas de Londres y epicentro de la vida comercial de la ciudad, se peatonaliza a partir de hoy en un tramo de un kilómetro, el situado entre Orchard Street y Great Porland Sreet. Oxford Street.

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Amberes (Bélgica).- La ciudad belga celebra este lunes la semifinal del Callebaut World Chocolate Masters 2026, una competición de chocolateros de todo el mundo en la que un español aspira a alcanzar la final del martes, con el aval del anterior ganador, Lluc Crusellas, y con el maestro pastelero Jordi Roca en el jurado.

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Ciudad de Panamá.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Panamá una audiencia sobre la situación en El Salvador de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepción.

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Ciudad de Panamá.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Panamá una audiencia sobre la situación en Nicaragua de la libertad de religión y creencias.

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Tokio.- El Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) comienza este lunes su 39 edición, con ‘La libertad doble’ del argentino Lisandro Alonso como una de las quince cintas en competición oficial, y las proyecciones de cintas como la española 'El ser querido' del director Rodrigo Sorogoyen.

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lgs/EFETV

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