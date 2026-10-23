Nabep, la petrolera de Alejandro Betancourt y el Gobierno americano, instala una nueva plataforma en Venezuela

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North American Blue Energy Partners (Nabep), petrolera liderada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt en la que también participa el Gobierno estadounidense, está instalando una sexta plataforma de perforación como parte de sus esfuerzos por elevar su producción en Venezuela.

Según informa 'Bloomberg' citando fuentes conocedoras del asunto, Nabep ya cuenta con tres plataformas de perforación operativas en la zona de Junín, en el cinturón de petróleo pesado del Orinoco. No obstante, en breve entrarán en funcionamiento otras tres, incluida una sexta que acaba de llegar al país sudamericano.

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Asimismo, la empresa ya dispone de 13 plataformas de reacondicionamiento para la reparación y mantenimiento de pozos, y está a la espera de hacerse con otras 15. Los niveles de extracción se situaron el pasado 19 de octubre en los 223.509 barriles, unas 20.000 unidades diarias más que en agosto.

Las fuentes consultadas apuntan a que Nabep está consiguiendo crecer sin necesidad de recurrir a financiación externa o de emitir deuda. Además, a medida que aumente el 'cash flow', la cantidad reinvertida cada año se incrementará hasta en un 50%.

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La firma no tiene planes de suscribir préstamos o emitir acciones más allá de su pacto con Estados Unidos, que ha puesto el 35% del capital social de Nabep en manos de la Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. Sin embargo, sí contempla alianzas comerciales con otras compañías.

ACUERDO CON EE.UU.

Nabep saltó recientemente a la palestra cuando el presidente Donald Trump firmó con la empresa lo que el mandatario calificó como "el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial", que les facilitó una concesión para explotar 17 yacimientos con unas reservas probadas de 65.000 millones de barriles durante 100 años.

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El objetivo de Nabep es aumentar la extracción hasta los 500.000 barriles diarios para finales de 2028 desde los 200.000 actuales. Nabep ha multiplicado por más de diez su producción desde 2024 y se ha convertido en la segunda operadora privada más grande con presencia en Venezuela.