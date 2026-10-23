Melania Trump media un alto el fuego local entre Rusia y Ucrania en la ciudad de Oleshky

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Washington, 23 oct (EFE).- La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, anunció este viernes que ayudó a concretar un acuerdo de alto el fuego local entre las fuerzas de Ucrania y Rusia, a partir del próximo 29 de octubre, en Oleshky, ciudad al "borde del desastre" en la línea del frente.

"Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshky para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado", informó en un comunicado la oficina de la esposa del presidente Donald Trump. EFE

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