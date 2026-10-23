Los bloques de Netanyahu y Eisenkot llegan sin mayoría clara al cierre de las encuestas

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Jerusalén, 23 oct (EFE).- Los bloques del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del favorito entre la oposición, Gadi Eisenkot, llegan sin una mayoría clara al último día en que se pueden publicar encuestas en Israel antes de las elecciones del próximo martes, con 51 y 55 escaños, respectivamente, mientras otros 14 corresponderían a los partidos árabes, según las últimas proyecciones del Canal 12.

La Knéset, el Parlamento israelí, cuenta con 120 diputados y requiere 61 para alcanzar la mayoría absoluta. Según los últimos datos, ninguno de los dos bloques lograría esa cifra por sí solo, lo que anticipa unas negociaciones complejas para formar Gobierno.

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La formación centroderechista de Eisenkot, Yashar! (¡Recto!), aparece como primera fuerza en la distribución, con unos 23 escaños, por delante del Likud de Netanyahu, al que se atribuyen 19. El partido centrista Beyachad (Juntos), dirigido por Yair Lapid y Naftalí Bénet y también integrado en el bloque opositor, obtendría a su vez 15 diputados.

También en el bloque de la oposición se sitúan el partido izquierdista de Los Demócratas, liderado por Yair Golán, e Israel Beitenu, la formación nacionalista y laica de Avigdor Líberman, que obtendrían 9 y 8 escaños respectivamente.

En el bloque de Netanyahu, los partidos ultraderechistas de Otzma Yehudit (Poder Judío), liderado por el colono y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y Sionismo Religioso, encabezado por el ministro de Finanzas Bezalel Smotrich, recibirían 6 y 7 respectivamente.

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El Likud necesitaría además el apoyo de sus aliados ultraortodoxos para reunir una mayoría. Entre ellos figuran Shas (8 escaños) y Judaísmo Unido de la Torá (7 escaños).

Por otra parte, el principal obstáculo para Eisenkot es que parte de sus posibles aliados rechaza gobernar con el apoyo de los partidos árabes, cuyos escaños podrían resultar decisivos para una mayoría alternativa. La Lista Conjunta y Raam sumarían en torno a 14 diputados en esta proyección, aunque su eventual apoyo no está garantizado.

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También será determinante el resultado de las formaciones pequeñas que se encuentran cerca del umbral electoral del 3,25 % necesario para entrar en la Knéset. En Israel, unos pocos miles de votos pueden modificar el reparto de escaños y, con él, las posibilidades de cada bloque de reunir una mayoría.

La última ofensiva militar anunciada este viernes por Netanyahu en Cisjordania ocupada tras un ataque cerca de Hebrón (sur) en el que murieron dos soldados israelíes podría influir en el tramo final de la campaña, aunque todavía no está claro su efecto sobre las preferencias electorales.

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Este viernes es el último día en que pueden publicarse encuestas antes de los comicios del martes 27 de octubre, por lo que no se conocerá hasta después de las elecciones si la escalada militar ha alterado el equilibrio que reflejan los sondeos. EFE