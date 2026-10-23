Industria turística mexicana pide usar el impuesto a extranjeros para promoción del sector

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Ciudad de México, 23 oct (EFE).– El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) de México, hizo un llamado este viernes al Gobierno federal para que destine a la industria el 28 % de la recaudación del Derecho de No Residente (DNR), el impuesto que se cobra a los visitantes internacionales al ingresar al país.

Tras lograr que la Cámara de Diputados redujera la propuesta inicial de incremento a este cobro de un 35,8 % a un 17,8 % para 2027, el gremio que agrupa a hoteleros, aerolíneas, restaurantes y agencias de viajes solicitó que esos fondos, estimados en unos 7.491 millones de pesos (unos 375 millones de dólares), se destinen para promoción, publicidad, infraestructura y manejo de crisis.

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"Reconocemos la apertura del Gobierno de México para escuchar al sector. Esta no es una petición de un solo segmento: es una necesidad de toda la industria turística, desde los grandes destinos de playa hasta las comunidades que viven del turismo. El turismo no pide subsidios: pide que una parte de lo que el propio turista paga al llegar a México se reinvierta en el sector", afirmó el presidente del CNET, Antonio Cosío Pando.

La cúpula empresarial recordó que en el Paquete Económico 2027 que se discute en el Congreso mexicano, un 57 % de la recaudación del DNR se destinaría a la Secretaría de la Defensa Nacional y un 15 % al Instituto Nacional de Migración, dejando el 28 % restante en manos de la Tesorería de la Federación sin un destino etiquetado.

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Desde su creación en el año 2000, el Derecho de No Residente (DNR) se concibió para financiar la propia actividad turística y el control migratorio, destinando hasta 2018 un 70 % de los fondos a promoción, un 10 % a Fonatur y un 20 % a migración, pero esta asignación desapareció a partir de 2019.

El sector remarcó que actualmente la promoción turística oficial del país opera con apenas 143 millones de pesos (unos 7,1 millones de dólares), una cifra muy distante frente a competidores directos en la región como República Dominicana, que invierte unos 80 millones de dólares anuales.

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Entre enero y agosto de 2026, México registró un volumen récord de 67,69 millones de visitantes internacionales, incluyendo turistas, visitantes fronterizos y excursionistas, un incremento del 6,3 % respecto al mismo periodo de 2025.

De igual forma, la representación empresarial señaló que el turismo aporta cerca del 9 % del Producto Interior Bruto (PIB) mexicano y genera más de cinco millones de empleos, situándose como una de las industrias clave para la economía nacional pese a ser una de las que menos apoyo público directo recibe en comparación con otros sectores estratégicos.

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La propuesta del gremio se produce en un contexto de caída del 4,8 % en la llegada de visitantes extranjeros por vía aérea a México entre enero y agosto de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior. EFE