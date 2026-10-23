Gobierno jordano atribuye el tiroteo en iglesia a "perros callejeros" de Estado Islámico

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Amán, 23 oct (EFE).- El primer ministro jordano, Jafar Hassan, atribuyó este viernes el tiroteo contra la iglesia de la localidad de Hamud, en el que al menos siete personas murieron durante una ceremonia fúnebre cristiana, a "perros callejeros de ideologías extremistas" del grupo terrorista Estado Islámico (EI).

"Este acto vergonzoso y despreciable, perpetrado por los perros callejeros de ideologías extremistas, los perros del Estado Islámico, no será tolerado", dijo el jefe del Ejecutivo durante una visita a la provincia occidental de Al Karak, donde se produjo el atentado, según imágenes difundidas por la cadena Al Mamlaka. EFE

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