Expertos internacionales hablan en Palencia de sostenibilidad, vivienda pública y patrimonio en el Meeting Terra Ibérica

Guardar

La novena edición del Meeting Terra Ibérica reúne en Palencia hoy y mañana a especialistas de España y e Iberoamérica para abordar los retos de la arquitectura en tierra, como son la vivienda pública, la construcción sostenible, la conservación del patrimonio, la reconstrucción de zonas catastróficas o el desarrollo territorial.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, ha destacado durante la inauguración del encuentro la trayectoria de una iniciativa que, tras nueve años de recorrido, ha contribuido a situar a la provincia como un referente nacional en la divulgación y recuperación de la arquitectura en tierra. También ha recordado que este foro se enmarca en la colaboración que la institución provincial mantiene con el Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla y León y que desde la que se han impulsado también otros proyectos relacionados con la conservación del patrimonio, así como actividades de difusión vinculadas a la construcción en tierra.

PUBLICIDAD

Por su parte, la decana del Colegio de Arquitectos de León, Eva Testa ha insistido en el papel relevante que la arquitectura en tierra y otros métodos de construcción tradicional pueden tener en ámbitos relacionados con la conservación del patrimonio y el desarrollo local.

La sostenibilidad, las soluciones habitacionales a partir de elementos del territorio y la vivienda pública centrarán buena parte del programa de esta edición en que se presentarán experiencias de construcción con criterios de economía circular, así como proyectos desarrollados países y territorios con condiciones particulares como Somalia, Senegal, Egipto o el desierto de Atacama, donde la utilización de materiales locales se presenta como una respuesta óptima a los retos habitacionales y medioambientales.

PUBLICIDAD

Además, durante el Meeting se va a presentar una publicación que recopila 22 obras de arquitectura contemporánea en tierra de distintos puntos del territorio. El encuentro concluirá con una visita al Cerrato palentino, en la que los asistentes podrán conocer el conjunto histórico de Palenzuela, su castillo del siglo XI y el barrio de bodegas de Torquemada, uno de los principales exponentes de la provincia en arquitectura tradicional excavada.