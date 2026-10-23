El español Hernández de Cos, favorito entre los economistas para suceder a Lagarde en el BCE

Guardar

Pablo Hernández de Cos, exgobernador del Banco de España y actual director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), es el principal candidato para suceder a Christine Lagarde en la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), según una encuesta realizada por Bloomberg entre economistas.

De este modo, el español es considerado el favorito por 12 de los economistas encuestados, mientras que nueve prefieren al neerlandés Klaas Knot, quien presidió el banco central de Países Bajos de 2011 a 2025.

PUBLICIDAD

Los dos antiguos miembros del Consejo de Gobierno del BCE han emergido como los principales candidatos a presidir la entidad tras la salida de Lagarde y han recibido en las últimas semanas el respaldo explícito a sus aspiraciones de sus respectivos gobiernos.

En el caso de Hernández de Cos, el presidente español, Pedro Sánchez, expresó públicamente en septiembre su respaldo al afirmar que fue un presidente "excepcional" del Banco de España, añadiendo que tiene el liderazgo, la capacidad y el conocimiento, por lo que sería muy positivo, no solo para España, sino también para Europa tener a alguien como él al frente del BCE.

PUBLICIDAD

De su lado, a finales del mes pasado era el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, quien expresaba su apoyo al exgobernador del banco central neerlandés para alcanzar la presidencia del BCE, destacando el pragmatismo y capacidad de trabajar con todo el mundo de Knot, así como el "gran éxito" durante su mandato como banquero central durante uno de los momentos "más difíciles".

Si bien el mandato de Lagarde al frente del BCE no expira hasta el 31 de octubre de 2027, solo una minoría de los encuestados contempla que la francesa complete este período, mientras que dos tercios prevén que deje el cargo en abril de 2027 e incluso algunos no descartan que anticipe su salida en enero.

PUBLICIDAD

Las especulaciones sobre la inminente salida de de la presidenta del BCE y el debate sobre su sucesor se han intensificado después de que la propia Lagarde declarara que podría dejar el cargo "unos meses" antes de lo previsto y que se haya rumoreado la posibilidad de que deje el cargo a principios de 2027, probablemente para convertirse en la próxima presidenta del Foro Económico Mundial.

La potencial renuncia de Lagarde ampliaría el alcance de la reestructuración del Consejo Ejecutivo del BCE, tras el reciente anuncio de la alemana Isabel Schnabel de su salida anticipada para incorporarse al Fondo Monetario Internacional (FMI) en enero de 2027, mientras que el mandato de ocho años del economista jefe, Philip Lane, también finaliza en mayo de 2027.

PUBLICIDAD

En este sentido, los líderes de la UE desearían llegar a un acuerdo sobre un paquete para los tres puestos, aunque en el caso de optar por Knot podría llegar a afectar a un cuarto asiento, ya que actualmente su compatriota Frank Elderson, forma parte del directorio del BCE.

"Si es necesario, encontraremos una solución muy rápida en el Consejo", apuntaba esta semana a Bloomberg Television el canciller alemán, Friedrich Merz, refiriéndose al reemplazo de Schnabel y "posiblemente de la presidenta".