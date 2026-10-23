Agencias

El brent sube un 3,14 %, hasta 116,72 dólares, su máximo desde finales de abril

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Londres, 23 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre subió este viernes un 3,14 %, hasta 116,72 dólares, en el mercado de futuros de Londres, su máximo desde finales de abril, ante temores por el suministro en medio de una escalada bélica en Oriente Medio.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, sumó 3,55 dólares respecto al cierre del jueves, cuando terminó en 113,17 dólares, y alcanzó un máximo de 117,45 dólares durante la sesión.

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Esta nueva subida del brent refleja la continuada preocupación por posibles interrupciones del suministro de petróleo desde el golfo Pérsico, donde persisten los ataques de Irán a buques en torno al estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte mundial de crudo. EFE

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