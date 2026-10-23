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EEUU asegura que su bloqueo a Irán impidió la exportación de crudo por valor de más de 22.000 millones de euros

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El Ejército de Estados Unidos ha asegurado que el bloqueo impuesto a puertos de Irán hace cien días ha impedido al país asiático exportar petróleo por valor de "al menos 25.000 millones de dólares" (alrededor de 22.120 millones de euros), antes de afirmar que esto "limita" la capacidad de la Guardia Revolucionaria para "financiar el terrorismo".

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha recalcado que el bloqueo naval "ha contribuido a impedir que Irán exporte petróleo crudo por un valor de al menos 25.000 millones de dólares y ha limitado la capacidad de la Guardia Revolucionaria para financiar milicias subsidiarias, redes criminales y actividades terroristas.

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"No se han registrado exportaciones hacia Irán ni importaciones desde este país por vía marítima, a excepción de la ayuda humanitaria que las fuerzas estadounidenses han permitido", ha asegurado el CENTCOM a través de un breve mensaje publicado a través de redes sociales.

Estados Unidos impuso el bloqueo naval contra el país asiático hace más de tres meses, en pleno alto el fuego pactado en abril para abrir negociaciones para intentar cerrar el conflicto abierto en febrero en Oriente Próximo por la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

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Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.

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