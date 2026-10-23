Canadá y Turquía acuerdan pactos en defensa, transporte y energía e iniciar negociaciones comerciales

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Canadá y Turquía han acordado elevar la cooperación en materia de defensa, transporte y energía mediante la firma de acuerdos bilaterales, al tiempo que han pactado iniciar negociaciones para un acuerdo de libre comercio antes de que acabe el año.

En el marco de la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a Ankara, la primera de un líder canadiense al país, ambos países han sellado un plan de acción de tres años con el que buscan "iniciar una nueva era", según ha señalado el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

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El presidente turco ha señalado como objetivo elevar de 3.000 millones de dólares (casi 2.700 millones de euros) a 5.000 millones de dólares (más de 4.400 millones de euros) en los próximos años mientras que las partes han acordado empezar a negociar un acuerdo de libre comercio en el mes de noviembre.

En cuanto a los acuerdos bilaterales, en materia de comunicaciones aéreas se esperan duplicar las conexiones directas entre dos países, mientras que en cuestiones de defensa se buscará aumentar la cooperación industrial.

"Los aliados deben poder contar unos con otros en lo que respecta al equipamiento y las capacidades que garantizan nuestra seguridad", ha señalado Carney en declaraciones recogidas por el diario 'Hurriyet'.