Bulgaria celebra el domingo elecciones presidenciales marcadas por división sobre Ucrania

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Sofía, 23 oct (EFE).- Bulgaria celebra este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales para elegir al séptimo jefe de Estado desde la caída del comunismo en 1989, en medio de un creciente nerviosismo en el país balcánico tras los recientes ataques rusos contra buques en el mar Negro.

La principal favorita para pasar a la segunda y decisiva vuelta electoral, prevista para el próximo 1 de noviembre, es la actual presidenta interina, la socialista prorrusa Iliana Yotova, que se medirá con toda probabilidad con el exprimer ministro europeísta Andrey Gyurov, segundo en las encuestas.

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Mientras Yotova, aliada del primer ministro prorruso Rumen Radev, aboga por restablecer las relaciones con Rusia, poner fin a la ayuda militar a Ucrania y apostar por la diplomacia, Gyurov defiende mantener y reforzar el apoyo a Kiev y la disuasión frente a Moscú por parte de la Unión Europea (UE) y la OTAN.

"Tenemos un agresor, Rusia, que atacó a su vecino", sostiene Gyurov, mientras que Yotova afirma que "ya no tiene sentido definir quién es el agresor, porque en esta guerra hay dos partes".

Bulgaria, un país excomunista de 6,4 millones de habitantes, pertenece a la OTAN desde 2004 y a la Unión Europea (UE) desde 2007.

La campaña electoral estuvo marcada por los recientes ataques con drones, supuestamente rusos, contra buques mercantes en el mar Negro, cerca de las costas de Bulgaria y de la vecina Rumanía, que han dejado una treintena de muertos y desaparecidos.

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"En nuestro país hay muchos belicistas. No necesitamos una coalición de voluntarios para Ucrania, sino una coalición por la paz. Trabajaré para que Bulgaria tenga una voz fuerte en las negociaciones. Mientras yo sea presidenta, ni un solo soldado búlgaro irá a Ucrania", dijo Yotova durante la campaña.

La antigua periodista de televisión, que cumple 62 años mañana, sábado, es una veterana política del Partido Socialista Búlgaro (BSP), heredero del antiguo partido comunista.

Yotova fue vicepresidenta de Radev durante casi una década, hasta que este abandonó la Presidencia para concurrir a las elecciones legislativas del pasado abril, que ganó por amplia mayoría al frente del nuevo movimiento político Bulgaria Progresista.

La presidenta no se pronunció tras el primer ataque, perpetrado el 6 de octubre contra dos cargueros frente a la costa búlgara, lo que le valió críticas de la oposición por su silencio como comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Tras los ataques del 13 de octubre contra otros dos buques, condenó los hechos sin mencionar a Rusia.

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Pese a las críticas, los últimos sondeos le atribuyen hasta un 47 % de los votos este domingo.

"Yotova mantendrá la misma línea política respecto a Ucrania que Radev. Adopta sus posiciones porque cuenta con el apoyo de ese electorado. Sin embargo, antes había defendido posturas más prooccidentales, hasta el punto de definir a Rusia como un 'agresor'", explicó a EFE el politólogo Dimitar Ganev.

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Gyurov, su principal rival, respaldado por las formaciones europeístas y reformistas Continuamos el Cambio y Bulgaria Democrática, cuenta con un apoyo de hasta el 30 %, según los sondeos.

"El título de comandante en jefe no es para ceremonias. La responsabilidad se demuestra en los momentos más difíciles", dijo Gyurov, economista y exvicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria, durante la campaña.

Durante su mandato como primer ministro en funciones, entre enero y mayo pasados, Gyurov visitó Kiev y firmó con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, un acuerdo de cooperación en materia de seguridad por diez años, que Yotova calificó de "inadecuado".

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Gyurov sostiene que la ayuda militar debe permitir a Ucrania negociar sin tener que aceptar las condiciones de Moscú, ya que, en su opinión, "una victoria rusa representaría una amenaza para la seguridad europea".

La oposición europeísta considera que Yotova representa la continuidad del poder de Radev y advierte del riesgo de que Bulgaria Progresista concentre el poder en todas las instituciones del Estado.

"Este argumento de la oposición podría ser un paso estratégico, ya que los votantes búlgaros suelen evitar que todas las instituciones queden alineadas políticamente. Así ocurrió con Radev en 2016, cuando era el candidato preferido del Partido Socialista frente al del entonces gobernante partido conservador GERB", recordó Ganev.

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Yotova y Gyurov serán con toda probabilidad los aspirantes que pasarán a la segunda vuelta, ya que ninguno de los otros 25 candidatos supera el 2 %, salvo el ultranacionalista prorruso Kostadin Kostadinov, a quien los sondeos atribuyen un 10 %.

En Bulgaria, cuyo sistema es parlamentario, el jefe del Estado desempeña principalmente funciones representativas y protocolarias, aunque puede vetar las leyes aprobadas por el Parlamento y, con ello, retrasar su entrada en vigor.

Vladislav Punchev

Sofía, 23 oct (EFE).- La actual presidenta interina de Bulgaria, la experiodista prorrusa Iliana Yotova, y el exprimer ministro interino, el economista europeísta Andrey Gyurov, aspiran avanzar este domingo a la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará una semana más tarde.

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Yotova, que mañana sábado cumple 62 años, es una antigua periodista de televisión y aliada del actual primer ministro, Rumen Radev, en el poder desde mayo pasado.

Las más recientes encuestas de opinión le otorgan el 47 % de la intención de voto, muy por delante de Gyurov, su principal rival, que obtendría el 30 %.

Desde finales de enero Yotova ocupa la presidencia del país y es la primera mujer que ejerce este cargo.

La veterana política socialista fue vicepresidenta durante los más de nueve años de mandato presidencial de Radev, quien abandonó el cargo en enero para presentarse en las elecciones legislativas como candidato a primer ministro con el partido Bulgaria Progresista.

El ahora gobernante partido respalda la candidatura de Yotova, considerada actualmente la política más popular del país balcánico.

La presidenta interina es licenciada en Filología Búlgara y Francesa, ha cursado estudios en la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia y en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Estrasburgo (Francia).

Yotova, casada con un conocido médico búlgaro y madre de un hijo, fue una de las caras más destacados de la Televisión Nacional de Bulgaria (BNT) entre 1991 y 1997, antes de incorporarse a la política.

Entre 1997 y 2007 dirigió la oficina de prensa del Partido Socialista Búlgaro (PSB), heredero del antiguo partido comunista, en el que formó parte de la Ejecutiva. En las elecciones legislativas de 2005 fue elegida diputada.

En los comicios europeos de 2007 obtuvo un escaño en el Parlamento Europeo, donde se unió al grupo de los Socialistas y Demócratas.

A finales de 2016 se presentó en las elecciones presidenciales de Bulgaria junto con Radev y accedió así a la vicepresidencia del país.

El candidato que más se acerca a Yotova en popularidad, es Andrey Gyurov, un exprimer ministro interino (febrero a mayo de 2026) respaldado por las formaciones opositoras proeuropeas y reformistas.

Gyurov acusa a Yotova de servir a los intereses de Moscú y le reprocha que no reproche a Rusia la agresión a Ucrania en 2022.

Frente a la advertencia de la presidenta de que "en Bulgaria hay muchos belicistas", el economista sostiene que una paz sin disuasión no pone fin a la guerra, sino que prepara el terreno para la siguiente.

Gyurov nació en 1975 en Gotse Delchev, una pequeña ciudad en el sur de Bulgaria, en el seno de una familia de ingenieros.

Tras iniciar sus estudios en la Universidad de Sofía se trasladó a Estados Unidos, donde se licenció en Economía en la Truman State University (Misuri), antes de doctorarse en Económicas en la Universidad de Viena.

Gyurov, casado y padre de dos hijos, cuenta con experiencia como analista de crédito en bancos en Estados Unidos y Austria.

Hasta hace poco impartió clases en la Universidad Americana de Blagoevgrad, donde fue profesor adjunto titular entre 2010 y 2023.

En 2021 se incorporó al entonces recién fundado partido Continuamos el Cambio (PP), por el que fue diputado en tres breves legislaturas hasta 2023, cuando fue nombrado vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria (BNB), un cargo que ocupó durante un año.

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Durante su breve etapa como primer ministro interino situó entre sus prioridades la lucha contra la compra de votos, la desinformación y la gestión de la crisis política del país.

En ese periodo desarrolló diversas iniciativas tanto en el ámbito nacional como internacional, que contribuyeron a aumentar rápidamente su popularidad en el país.

Como jefe del Gobierno interino, Gyurov firmó en Kiev un acuerdo de cooperación con Ucrania por un periodo de diez años.

El pacto provocó inmediatamente las críticas tanto de Radev como de Yotova, que le acusaron de fomentar el conflicto e implicar a Bulgaria en la guerra.