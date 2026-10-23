Agencias

Al menos un muerto y tres desaparecidos por el naufragio de un buque mercante en el mar Negro frente a Rumanía

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Al menos un marinero ha muerto y otros tres se encuentran en paradero desconocido después de que un buque mercante sufriera un naufragio en el mar Negro frente a las costas de Rumanía, cuyas autoridades barajan la posibilidad de que el incidente responda a un ataque con drones.

El buque 'Joriv', que navegaba con pabellón de Comoras, se encontraba a unas 13 millas náuticas (unos cinco kilómetros) de la costa de Constanza, en el este del país, donde ya se han desplegado embarcaciones para prestar ayuda a los supervivientes.

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La Autoridad Naval de Rumanía ha explicado que en el momento del incidente se encontraban a bordo del buque trece tripulantes, diez de ellos de origen ucraniano y otros tres azeríes, si bien no se ha confirmado la causa del naufragio ni la autoría del posible ataque.

La embarcación cubría la distancia entre el puerto turco de Eregli y la ciudad rumana de Sulina, donde estaba previsto que llegara este martes. Informaciones preliminares apuntan a que al menos diez de las personas a bordo se encuentran heridas.

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