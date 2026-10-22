Pirelli fabricará neumáticos por primera vez en la India ante el auge del mercado prémium

Guardar

Nueva Delhi, 22 oct (EFE).- El fabricante italiano Pirelli anunció este jueves un acuerdo con la compañía india Balkrishna Industries (BKT) para producir por primera vez neumáticos de su marca en la India, donde prevé que el mercado de alta gama se multiplique casi por cinco hasta 2030.

"Pirelli y Balkrishna Industries Ltd. (BKT) han firmado un acuerdo estratégico destinado a aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado indio de neumáticos para automóviles, uno de los más dinámicos y prometedores a nivel mundial", informó en un comunicado Pirelli desde Bombay.

PUBLICIDAD

BKT, fabricante de neumáticos con sede en la capital financiera india, producirá hasta 800.000 unidades de la gama prémium de Pirelli de aquí a 2030 en una de sus nuevas plantas, bajo los estándares tecnológicos y de calidad de la firma italiana.

"La India está adquiriendo un papel cada vez más central en la evolución de la industria automovilística mundial gracias al crecimiento del mercado, el desarrollo de la movilidad y el progresivo fortalecimiento de las capacidades industriales y tecnológicas del país", declaró el presidente ejecutivo de Pirelli, Marco Tronchetti Provera.

PUBLICIDAD

Pirelli prevé que las matriculaciones de automóviles en la India crezcan a un ritmo anual de entre el 5 % y el 7 % hasta 2030, mientras que el mercado de neumáticos prémium se multiplique casi por cinco durante ese periodo.

Ambos fabricantes acordaron además estudiar, en una segunda fase y sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones, la creación de una empresa conjunta al 50 % para construir una planta de producción de neumáticos de alta gama de ambas marcas, destinados tanto al mercado indio como a la exportación.

PUBLICIDAD

Hasta ahora, la presencia de Pirelli en el país asiático era exclusivamente comercial, centrada en la venta de neumáticos de alta gama, mientras que BKT, especializada en neumáticos para maquinaria agrícola e industrial, busca ampliar su actividad al segmento de los turismos.

El anuncio empresarial coincide con la presentación este viernes en Nueva Delhi del Calendario Pirelli 2027, una de las principales herramientas de promoción cultural y prestigio internacional de la firma italiana. EFE