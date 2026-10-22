La Bolsa de Milán cae un 2,54 % lastrada por las tecnológicas y las dudas sobre la IA

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Roma, 22 oct (EFE).- La Bolsa de Milán cerró este jueves en negativo y su índice selectivo FTSE MIB bajó un 2,54 %, hasta situarse en 48.383,66 puntos, arrastrada por el mal desempeño del sector tecnológico y las dudas sobre la inteligencia artificial (IA).

Por otro lado, el índice Italia All-Share retrocedió un 2,52 %, hasta 50.900,59 enteros.

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Durante la jornada cambiaron de manos unos 341 millones de acciones por un valor de unos 3.235 millones de euros (unos 3.625 millones de dólares).

Las plazas europeas cerraron con fuertes pérdidas tras la publicación de los primeros resultados trimestrales de las grandes tecnológicas, cuyas cifras reavivaron el recelo sobre la inteligencia artificial.

A esta incertidumbre se sumaron una nueva subida de los precios del petróleo y la persistente tensión geopolítica en Oriente Medio.

En este contexto, el selectivo milanés se alejó de la cota psicológica de los 49.000 puntos, por encima de la cual había logrado mantenerse en las últimas jornadas.

Los valores más castigados de la sesión fueron la compañía de semiconductores Technoprobe y el fabricante de cables Prysmian, con desplomes del 7,63 % y el 7,61 %, respectivamente.

Les siguieron la petrolera Saipem (-6 %), la siderúrgica Tenaris (-5,05 %) y el fabricante de microchips STMicroelectronics (-4,98 %).

El sector bancario también registró fuertes pérdidas, encabezadas por UniCredit, que cayó un 4,73 %, seguida de Banca Monte dei Paschi di Siena (-4,63 %), Banco BPM (-4,18 %), Intesa Sanpaolo (-3,81 %) y FinecoBank (-3,6 %).

En contraste, lideró las ganancias la firma de lujo Moncler, que subió un 2,61 %, seguida de la marca de bebidas Campari (2,44 %), la empresa de telecomunicaciones Inwit (2,36 %), la marca de moda Brunello Cucinelli (1,48 %) y la fabricante de audífonos Amplifon (0,86 %). EFE

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