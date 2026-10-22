Fernando Alonso: "Soy razonablemente optimista con el próximo año"

Guardar

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) confesó ser "razonablemente optimista" de cara al próximo año con el motor Honda, aunque recordó que no es el único área de trabajo a mejorar, ya que como "equipo" todo debe estar bien conectado.

"Estamos en trabajo y comunicación constante, tratando de entender en primer lugar las dificultades, dónde estamos en este momento, las áreas a mejorar. Una vez identificado, tratar de abordarlo lo más pronto posible", dijo este jueves a los medios de F1.com en la previa al Gran Premio de Estados Unidos. "Ya hemos hecho algunos progresos este año, muchas cosas están pasando detrás de las cámaras en Japón. Soy razonablemente optimista con el próximo año, en cuanto al motor, pero es el paquete completo, no es solo el motor", añadió.

PUBLICIDAD

El doble campeón del mundo apuntó que "el coche debe de adaptarse perfecto al motor, la caja de cambios, la gestión de la batería". "Hay muchas cosas que tienen que estar conectadas y por eso tenemos que trabajar como equipo", explicó.

"También necesitamos analizar aspectos relacionados con la puesta a punto y los estilos de pilotaje. Todas las áreas del equipo deben mejorar de cara al año que viene, y ese es parte del reto. Asumimos el desafío y vamos a por ello", terminó.

PUBLICIDAD