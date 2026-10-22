El brent sube el 2 % y roza los 111 dólares ante el aumento de tensiones en Oriente Medio

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Madrid, 22 oct (EFE).- El precio del barril de brent para entrega en diciembre sube este jueves casi el 2 % y roza los 111 dólares, ante las nuevas tensiones en Oriente Medio, lo que aviva nuevamente los temores sobre el suministro.

A las 7:00 horas (5:00 GMT) de este jueves, el brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 1,95 %, hasta los 110,9 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

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El brent incrementa de nuevo su precio tras conocerse que Estados Unidos está retirando tropas de algunas de sus posiciones en Oriente Medio ante el riesgo de una nueva escalada de las hostilidades en la región, según informó el medio NBC News.

Igualmente, Estados Unidos anunció la retirada de sus empleados gubernamentales no esenciales y sus familiares de Arabia Saudí, debido a los ataques hutíes contra el país árabe y al riesgo de una escalada.

Asimismo, el New York Times aseguró que Estados Unidos e Israel preparan una nueva ofensiva militar contra Irán para después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, después de que el presidente Donald Trump aplazara este mes un ataque cuando ambos ejércitos tenían sus fuerzas en máxima alerta.

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No obstante, en las últimas horas, el mercado había celebrado los contactos de Catar y Pakistán con Irán para facilitar negociaciones que pongan fin a la guerra con Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, confirmó que Washington conoce las gestiones de mediación de Catar y Pakistán, aunque descartó un acuerdo que permita a Teherán desarrollar armas nucleares.

Los equipos mediadores presentaron el martes una "propuesta intermedia" a los dos países para reducir la escalada y regresar a la mesa de negociaciones, después del fracaso del alto el fuego del pasado junio, según informó el medio catarí 'Al Araby al Jadeed'.

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Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en la víspera que el fin de la guerra de Ucrania está muy cerca, apenas horas después de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, aceptara reanudar negociaciones con mediación estadounidense y de que el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, dijera estar dispuesto a "congelar" la línea del frente para lograr la paz. EFE