El CAC-40 pierde un 1,39 % en una nueva jornada de presión sobre la deuda francesa

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París, 22 oct (EFE).- La Bolsa de París volvió este jueves a la tendencia bajista con un descenso del 1,39 % de su índice general, que le hizo pasar por debajo del listón de los 7.900 puntos, en una jornada en la que la presión sobre la deuda francesa estuvo entre los protagonistas.

El CAC-40 pasó desde el momento de la apertura por debajo de ese umbral simbólico de los 7.900 puntos y puntualmente llegó a situarse también por debajo de los 7.800 puntos brevemente hacia mediodía, así como también por la tarde antes del cierre.

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El descenso se ralentizó muy ligeramente al final de la jornada, de forma que el selectivo terminó en 7.811,26 puntos en un día animado, teniendo en cuenta que se negociaron acciones por valor de 4.338 millones de euros.

En una semana el mercado francés acumula un descenso del 1,33 % y del 3,99 % en un mes. Desde comienzos de año, la caída ha sido del 3,93 %.

Los inversores estuvieron con un ojo puesto en la cotización de la deuda francesa en el mercado secundario. El interés de los bonos a 10 años, como el miércoles, sobrepasaron el 5 %, que es un récord e incluso el 5,13 % a media mañana.

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En el frente de los valores, el mayor varapalo se lo llevaron los fabricantes de material eléctrico Legrand (5,83 %) y Schneider (5,36 %). También sufrió un retroceso importante el grupo de lujo Hermès (4,94 %), después de presentar una facturación que en el tercer trimestre fue inferior a lo que se esperaba.

Igualmente tuvieron descensos significativos la compañía de microchips STMicroelectronics (4,89 %) y el banco BNP Paribas (4,88 %).

En el otro extremo, el que mejor parado salió este jueves en el selectivo francés fue la compañía de bebidas y licores Pernod Ricard (3,05 %), seguido del laboratorio de análisis Eurofins (2,92 %) y de la empresa de lácteos y agua embotellada Danone (2,56 %). EFE

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