Ascienden a más de 9.700 los casos y cerca de 4.700 los muertos por el brote de ébola en RDC

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Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a más de 9.700 los casos y cerca de 4.700 los muertos a causa del brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país, que afecta ya a ocho provincias y tras la confirmación de contagios durante los últimos días por parte de Kenia y Nigeria.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) ha señalado en un comunicado que hasta la fecha hay confirmados 9.704 casos y 4.687 fallecidos, una cifra que incluye 67 contagios y 41 muertos durante las últimas 24 horas, con una tasa de letalidad total del 48,3%.

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Asimismo, ha manifestado que en estos momentos hay 1.041 personas hospitalizadas o en aislamiento, mientras que 2.595 han recibido el alta tras superar la enfermedad. La tasa de seguimiento de los contactos es del 79,7%, con casos detectados en las provincias de Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Alto Uélé, Bajo Uélé, Tshopo, Ubangi Sur y Ubangi Norte.

El brote en RDC es ya el más mortífero en la historia del país, superando el registrado entre 2018 y 2020, con las proyecciones apuntando a que podría llegar a superar al registrado entre 2014 y 2016 en África occidental, que dejó 28.616 casos y 11.325 fallecidos en Guinea, Liberia y Sierra Leona, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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