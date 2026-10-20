Una película sobre el confinamiento de Wuhan llega 6 años después y genera debate en China

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Pekín, 20 oct (EFE).- Una película sobre el confinamiento de Wuhan, la ciudad china donde se detectaron los primeros casos de covid-19, llegará a los cines del país asiático el próximo 6 de noviembre, casi seis años después de concluir su rodaje y en medio del debate sobre la conveniencia de revivir aquella etapa de la pandemia.

La cinta, titulada 'Héroes de blanco' (Baiyi Nixingzhe, literalmente "quienes avanzan en dirección contraria vestidos de blanco", en referencia al personal sanitario que acudió a combatir la pandemia), está protagonizada por el actor hongkonés Andy Lau y la actriz china Yang Zishan, bajo la dirección del cineasta Herman Yau, también de Hong Kong, según informaron medios locales.

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La producción recrea los 76 días de confinamiento de Wuhan, entre enero y abril de 2020, a través de las experiencias de personal sanitario, pacientes y residentes que afrontaron las consecuencias de la aparición del nuevo coronavirus.

El tráiler, publicado junto al anuncio del estreno bajo el título "76 días y noches", muestra hospitales desbordados, restricciones a la movilidad, escasez de suministros y familias separadas por las medidas de aislamiento.

La historia sigue, entre otros personajes, a un matrimonio interpretado por Lau y Yang que se desplaza a Wuhan para colaborar con el personal sanitario durante la emergencia.

El rodaje concluyó en diciembre de 2020, apenas unos meses después del levantamiento del confinamiento, aunque la película no llegará a las salas hasta casi seis años después, sin que hayan trascendido las razones de ese intervalo.

El anuncio ha provocado reacciones diversas en las redes sociales chinas, donde algunos internautas han expresado su rechazo a volver a contemplar las dificultades de aquellos meses, según recogió el diario hongkonés The Standard.

"No puedo verla", escribió uno de los usuarios citados por el periódico, mientras que otros cuestionaron la decisión de estrenar ahora una producción sobre una experiencia que todavía despierta recuerdos dolorosos.

Otros comentarios recogidos por medios chinos, en cambio, destacan el paso del tiempo desde 2020 y la importancia de recordar a quienes vivieron la emergencia sanitaria.

El estreno se suma a otras producciones audiovisuales chinas que han abordado la pandemia desde distintas perspectivas, entre ellas 'An Unfinished Film', del director Lou Ye, que obtuvo en 2024 los premios a mejor película y mejor dirección en los Golden Horse de Taiwán.

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Aquella cinta, centrada en un equipo de rodaje atrapado por el confinamiento cerca de Wuhan, fue reconocida en unos galardones en los que la industria cinematográfica china tiene prohibido participar oficialmente desde 2019, aunque cineastas del país siguen presentando sus obras.

Wuhan permaneció confinada durante 76 días a comienzos de 2020, en una de las primeras y más estrictas medidas de aislamiento adoptadas durante la pandemia, que dio paso a una política de 'cero covid' basada en confinamientos, controles fronterizos y pruebas masivas, mantenida por China hasta finales de 2022. EFE

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