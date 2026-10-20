Irán eleva a 122 los buques incluidos en su lista de infractores en Ormuz

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Teherán, 20 oct (EFE).- Las autoridades iraníes elevaron este martes a 122 buques en su lista de "infractores" por incumplir sus protocolos de navegación en el estrecho de Ormuz, frente a los 77 registrados a mediados de octubre, en medio de crecientes incidentes marítimos en este estratégico paso.

"Hasta el momento, 122 buques han sido incorporados a la lista de incumplidores de la Autoridad de Supervisión del Golfo Pérsico (PGSA)", informó el organismo de gestión de la vía marítima en X, y agregó que se han tomado medidas contra más de 40 embarcaciones, sin precisar en qué han consistido estas actuaciones.

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Según el organismo, otros 19 buques mantienen negociaciones para evitar su inclusión en la lista o conseguir que sean retirados de ella, mientras que dos han aceptado cumplir sus obligaciones para ser excluidos.

Asimismo, alrededor de 30 barcos han recibido advertencias y serán incorporados a la lista si no cumplen las normas de navegación iraníes.

El anuncio se produce después de que la Guardia Revolucionaria iraní informara de que al menos tres petroleros habían chocado con minas marinas en el estrecho de Ormuz en los últimos días, unos incidentes que no han podido verificarse de manera independiente.

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La fuerza militar iraní ha reiterado que Ormuz "está cerrado" y que el destino de los buques que incumplan sus normas de navegación en este paso "será arder en el fuego".

La República Islámica mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero y utiliza este paso, por donde se transportaba el 20 % del crudo mundial antes del conflicto, como medida de presión contra Washington.

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Por su parte, Estados Unidos asegura que controla el estrecho y que el comercio de petróleo en la región ha alcanzado niveles cercanos a los previos a la guerra.

Washington mantiene, a su vez, un cerco naval contra los puertos iraníes y ha intensificado las sanciones contra la República Islámica en el marco de la operación 'Paria Económico', con la que busca cortar "todas las opciones económicas" de Irán y forzar su rendición en la guerra. EFE

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