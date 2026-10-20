Temas del día de EFE Internacional del martes 20 de octubre (12:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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Sao Paulo - El presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita este martes dos ciudades en el noreste de Brasil, su principal bastión electoral, en la última semana de la campaña electoral en la que aspira a la reelección.

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- Hasta el sábado, la Agencia EFE enviará al término de la jornada unas claves para tomar el pulso diario a la campaña electoral a través de cinco puntos esenciales: el tema clave que ha marcado la agenda; la frase más relevante o controvertida del día, la anécdota curiosa o la polémica de la jornada, una explicación sencilla sobre un aspecto de los comicios y un avance de la agenda del día siguiente.

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EUROPA PROTESTAS

París - Francia vivió una noche sin graves incidentes tras la aplicación de los primeros toques de queda nocturnos en algunas zonas del país.

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- El Gobierno francés reúne a afectados y aseguradoras para abordar las consecuencias de los actos vandálicos, mientras el principal sindicato de Francia reclama una subida salarial de 100 euros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- El presidente francés, Emmanuel Macron, de gira por el Golfo Pérsico, ha firmado acuerdos energéticos millonarios. (Texto)

- El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó este martes el plan de reforzar la seguridad de Milán (norte) con 500 militares para prevenir disturbios como los del pasado fin de semana. (Texto)

- La Policía portuguesa puso fin esta madrugada y por la fuerza a las acampadas de protesta en el centro de Lisboa y Oporto. (Texto)

- Y Grecia se prepara para dos jornadas de movilizaciones estudiantiles y una huelga de docentes para protestar contra la carestía de la vida y la faltad de vivienda.

UCRANIA GUERRA

Varsovia - El enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, viaja a Oslo para mantener conversaciones este martes con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. (Texto)(Video)(Foto)

- Rusia espera que Witkoff se reúna pronto con Putin tras las consultas con Zelenski en Oslo.

- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se reúne con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, con quien aborda la amenaza híbrida de Rusia y el apoyo a Ucrania. (Texto)

- Se enviaron también unas claves de la guerra.

EEUU CPI

Estrasburgo - El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre el apoyo de la Unión Europea a la Corte Penal Internacional tras las sanciones y amenazas de la administración estadounidense y a dos días de anunciar su ganador del premio Sájarov 2026, al que está nominada la propia CPI.

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YEMEN CONFLICTO

Saná - El conflicto entre los rebeldes hutíes del Yemen y Arabia Saudí se intensifica después de que un bombardeo atribuido a los insurgentes causara la muerte de decenas de soldados.

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- El enviado especial de EEUU ve "infructuoso" mandar tropas a Yemen para apoyar a Arabia Saudí.

- UNICEF: La guerra en Yemen amenaza el suministro de agua de 3 millones de personas, la mitad niños.

EEUU ELECCIONES

Washington - Donald Trump encabeza un mitin de campaña en Greenville (Carolina del Norte) para movilizar el voto republicano de cara a las elecciones de medio mandato de noviembre en Estados Unidos.

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- Xavier Becerra, el demócrata de origen mexicano que encabeza las encuestas en la contienda por la gobernación de California, considera en entrevista con EFE que el presidente estadounidense Donald Trump "siempre encuentra la manera de causar daño", sin importar dónde se encuentre ni a quién afectan sus decisiones.

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- La importancia del voto latino crece a dos semanas de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, según analistas y organizaciones civiles consultados por EFE.

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ADEMÁS

INDIA EE.UU.| Nueva Delhi - El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo este martes que Washington deberá resolver posibles obstáculos relacionados con las sanciones para facilitar que la India refine más petróleo venezolano, una actividad que, según aseguró, Nueva Delhi está dispuesta a ampliar. (Texto)(Foto)(Video)

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CANADÁ REFERÉNDUM | Toronto (Canadá).- Canadá respira más tranquila este martes tras la rotunda derrota del movimiento separatista en Alberta en el referendo del lunes aunque los líderes independentistas aseguran que la votación es solo el principio y que no cejarán en sus intentos. (Texto)

ESPAÑA LLUVIAS | - Valencia/Madrid - El temporal de lluvias que ha azotado el este de España parece remitir tras dejar al menos cuatro muertos, graves inundaciones e importantes daños materiales. (Texto)(Foto)(Video)

ALFONSO CUARÓN | Morelia (México) - El director mexicano Alfonso Cuarón recibe la Medalla Filmoteca UNAM en la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el que su hijo, Jonás Cuarón, fue parte de la ceremonia inaugural con la presentación de su película ‘Campeón gabacho’. (Texto)(Foto)(Vídeo)

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PATTI SMITH | Oviedo (España) - La cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026, ofrece una rueda de prensa y dará un concierto justo 50 años después de su primera actuación en España. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

COLOMBIA OPOSICIÓN | Bogotá - Entrevista con Iván Cepeda, líder de la oposición de izquierda en Colombia, en la que aborda diversos asuntos de la coyuntura política nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)(Audio)

AGENDA INFORMATIVA

América

13:00 GMT.- Lima.- PERÚ DESIGUALDAD.- La organización civil Oxfam en Perú y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) presentan los resultados de la ENADES 2026, la tercera Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades, sobre cómo perciben los peruanos la desigualdad, quién tiene el poder de decidir en el país y qué significan los resultados para la democracia. (Texto)

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13:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL CAMBIO CLIMÁTICO.- La organización Observatorio del Clima divulga su estudio sobre las emisiones brasileñas de gases del efecto invernadero en 2025 (Texto)

14:00 GMT.- Ciudad de Panamá.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO.- El Foro Ministerial sobre Desarrollo en América Latina y el Caribe inaugura este martes su XVIII edición en Panamá bajo el lema 'Conectando políticas para un desarrollo resiliente'. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Nueva York.- EEUU NARCOTRÁFICO.- El narcotraficante mexicano Vicente Carrillo Fuentes, 'El Viceroy', comparece una nueva audiencia previa al juicio en Nueva York mientras su defensa negocia un posible acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía.

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- Líderes y lideresas indígenas de la Amazonía ecuatoriana y de territorios transfronterizos brindan su testimonio de cómo han sido afectados, por las estrategias de persecución y el abandono estatal en Colombia, Ecuador y Perú, así como las medidas tomadas para mitigar el riesgo y continuar con su labor, en un contexto de creciente vulnerabilidad. Muxeum, Av. Tarqui y Estrada (Texto) (Foto) (Vídeo)

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15:00 GMT.- Manta (Ecuador).- ECUADOR EEUU.- Ecuador inicia el tercer juicio contra tripulantes de una de las ocho embarcaciones bombardeadas por EE.UU. en el Pacífico, en los primeros procesos judiciales contra personas señaladas por Washington de estar presuntamente vinculadas al narcotráfico, después de que otros 32 tripulantes fueran declarados inocentes en una causa anterior. (Texto)

20:00 GMT.- Los Ángeles (EE.UU.).- NETFLIX RESULTADOS.- El coloso del entretenimiento Netflix presenta sus resultados financieros del tercer trimestre tras aumentar su beneficio neto un 8,8 % interanual en el segundo trimestre de 2026, hasta los 3.401 millones de dólares, impulsado por el crecimiento de suscriptores, las subidas de precios y el aumento de los ingresos publicitarios. (Texto)

20:00 GMT.- Miami (EE.UU).- EEUU PENA DE MUERTE.- Florida tiene prevista para este martes la muerte por inyección letal de William Reaves, de 77 años, condenado por el asesinato de un policía en 1986, con lo que llegaría a 18 presos ejecutados este año, a solo uno de superar el récord estatal de 19 en 2025. (Texto) (Foto)

20:30 GMT.- Nueva York.- UNITED AIRLINES RESULTADOS.- United Airlines presenta sus resultados del tercer trimestre, en un momento clave para evaluar la evolución de la demanda de viajes y del negocio de la aerolínea.

21:00 GMT.- Nueva York.- SPACEX RESULTADOS.- La empresa aeroespacial y de inteligencia artificial (IA) SpaceX da a conocer sus resultados del tercer trimestre tras perder 5.488 millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 257 % más interanual.

Lima - PERÚ ECUADOR - Los presidentes de Perú, Keiko Fujimori, y de Ecuador, Daniel Noboa, celebran en Lima el encuentro presidencial y gabinete binacional de 2026 con los gobiernos de ambos países, para tratar asuntos de interés mutuo y avanzar en la agenda bilateral con asuntos de ambos países. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

Ciudad de México.- MÉXICO DESAPARECIDOS.- Colectivos de personas buscadoras realizan una asamblea organizativa rumbo al encuentro nacional entre madres buscadoras y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Sao Paulo.- NEOENERGIA RESULTADOS.- Neoenergia, filial brasileña de la multinacional español Iberdrola, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúa este martes con los alegatos de cierre de los abogados defensores de la psiquiatra Agustina Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz. (Texto)(Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El opositor Simón Calzadilla acude al Tribunal Supremo de Justicia para conocer el estado del recurso de amparo con el que solicitó la remoción de la directiva del Banco Central de Venezuela. (Texto)

Caracas.- VENEZUELA DIÁLOGO.- El chavismo y la oposición continúan reunidos en el tercer ciclo de diálogo para acordar garantías políticas y civiles de cara a una eventual elección como parte del proceso de transición que promueve Estados Unidos. (Texto)

- La ONG Foro Penal se pronuncia sobre la importancia de que las organizaciones defensoras de derechos humanos formen parte del proceso de negociación entre el chavismo y la oposición. (Texto)(Foto) (Vídeo)

La Palma (Panamá).- PANAMÁ TERREMOTO (Crónica).- Miles de familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,7 en Panamá siguen sin poder regresar a sus viviendas y reclaman atención médica, apoyo psicológico y materiales para reconstruir sus hogares, mientras la entrega de casas temporales ofrece un alivio para los damnificados. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Guatemala.- GUATEMALA VIOLENCIA.- El exfiscal anticorrupción y exjefe de Hacienda guatemalteco Juan Francisco Solórzano Foppa será enterrado en la capital del país centroamericano tras ser asesinado el pasado sábado en un crimen que ha conmocionado a Guatemala y que permanece impune, pese a que las autoridades han asegurado que encontrarán a los sicarios. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

12:00 GMT.- Varsovia.- UCRANIA GUERRA.- El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, se reúne con el presidente lituano, Gitanas Nauseda, con quien aborda la amenaza híbrida de Rusia y el apoyo a Ucrania.

13:00 GMT.- Ginebra.- CONSERVACIÓN COMERCIO.- La jefa del organismo que regula el comercio internacional de especies silvestres amenazadas, Ivonne Higuero, informa de las decisiones adoptadas en la 81ª sesión de su comité permanente. (Texto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Estrasburgo.- EEUU CPI.- El Parlamento Europeo debate con la Comisión Europea y el Consejo sobre el apoyo de la Unión Europea a la Corte Penal Internacional tras las sanciones y amenazas de la administración estadounidense (Texto)

16:30 GMT.- París.- JORGE VOLPI.- El escritorio mexicano Jorge Volpi, autor del mes del Instituto Cervantes, protagoniza un coloquio sobre el diálogo literario hispanoamericano entre París y Madrid. (Texto)

16:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA INVERSIONES.- El canciller alemán, Friedrich Merz, participa en un foro para atraer inversiones extranjeras bautizado como Invest in Germany Summit. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00 GMT.- Fráncfort.- DEUTSCHE BÖRSE RESULTADOS.- Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, publica los resultados del tercer trimestre. (Texto)

18:00 GMT.- Estrasburgo.- PARLAMENTO EUROPEO.- Los grupos proeuropeos del Parlamento Europeo eligen a sus líderes para la segunda mitad de la legislatura comunitaria (Texto)

Lisboa.- PORTUGAL DEFENSA.- La feria Segurex, el mayor encuentro profesional de Portugal dedicado a los sectores de la protección, la seguridad y la defensa, celebra una nueva edición en Lisboa.

París.- FRANCIA EXPLOSIÓN.- Comienza el juicio contra el Ayuntamiento de París por "homicidios" y "heridas involuntarias" por la explosión de gas producida en 2019 en la calle de Trévise (centro de París) que mató a cuatro personas, entre ellas a una turista española.

O.Medio

Doha.- FORO SEGURIDAD CATAR.- Catar celebrará el Foro de Seguridad Global del 19 al 21 de octubre de 2026 en Doha. El GSF2026 (en siglas en inglés), un encuentro anual, se centrará en "El futuro de las alianzas", y reunirá a una red internacional de altos funcionarios y expertos.

El Cairo.- IRÁN GUERRA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, continúa con su gira por los países del golfo Pérsico en Emiratos Árabes Unidos (EAU), a lo que le seguirá un viaje a Baréin y a Catar en la misma jornada, unos encuentros que se enmarcan en la crisis energética producida por el cierre del estrecho de Ormuz en el marco de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán. (Texto) (Vídeo)

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El Líbano e Israel mantienen este martes una reunión en Estados Unidos, después de casi tres meses sin conversaciones directas por protestas de Beirut contra la continuación de los ataques israelíes y al cumplirse medio año de un proceso de diálogo que apenas ha dado resultados prácticos.

África

Rabat.- MARRUECOS EDUCACIÓN.- Encuentro para presentar los resultados de "Kafaat Oualidine", un programa cofinanciado por la Unión Europea para promover la educación inclusiva en Marruecos. Hotel Rive

Túnez.- LIBIA GADAFI.- La crisis política de Libia, que comenzó en 2011 con el derrocamiento de Muamar Gadafi, continúa cuando se cumplen 15 años de su muerte, con un país fragmentado que ha vivido desde entonces una guerra civil y varios intentos fallidos de poner fin a un conflicto que ya forma parte de la vida cotidiana de los libios, que se debaten entre la lucha y la resignación. (Texto)

Asia

Seúl.- CUMBRE IA.- El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, interviene en una cumbre sobre inteligencia artificial (IA) y digitalización en Seúl, un evento organizado por el organismo junto con los ministerios de Finanzas y Economía y de Ciencia y TIC de Corea del Sur. (Texto)

Yakarta.- INDONESIA PROTESTAS.- Organizaciones universitarias convocan una protesta con motivo del segundo aniversario de la llegada al poder del exgeneral Prabowo Subianto, en medio de crecientes dudas sobre la salud financiera del país y críticas por el declive de la protección de los derechos humanos.

Sídney.- AUSTRALIA ARTE.- La costa de Sídney acoge un centenar de esculturas al aire libre para celebrar los 30 años de una exposición que transforma el paseo de sus icónicas playas en un encuentro entre arte y naturaleza, marcado este año por los homenajes a las víctimas de la violencia machista y la proximidad del primer aniversario del atentado de Bondi. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Hong Kong.- APEC FINANZAS.- Se celebra en la región semiautónoma china de Hong Kong la reunión de ministros de Finanzas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en la antesala de la cumbre que se celebrará en noviembre en la ciudad suroriental china de Shenzhen.

Nueva Deli.- INDIA NUEVA ZELANDA.- El tratado de libre comercio (TLC) entre la India y Nueva Zelanda entra en vigor.

Nueva Delhi.- INDIA NUEVA ZELANDA.- Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio (TLC) que reducirá las barreras arancelarias entre la India y Nueva Zelanda.

Tokio - JAPÓN IA - La compañía japonesa GMO AI & Robotics (parte del grupo GMO Internet) sacó este martes a la venta una colección de ropa para robots humanoides en colaboración con la marca United Arrows que busca fomentar "una sensación de cercanía y familiaridad" entre androides y humanos, según un comunicado. EFE (Vídeo)

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