Sobrevivientes de cáncer de mama muestran sus cicatrices con body paint en oeste de México

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Guadalajara (México), 19 oct (EFE).- Un centenar de mujeres sobrevivientes de cáncer de mama realizaron en Guadalajara (oeste de México) una pasarela con sus torsos desnudos y pintados para hacer conciencia de la autoexploración como parte del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama que se conmemora este lunes.

Los cuerpos de las participantes se convirtieron en los lienzos en que artistas locales de 'body paint' (pintura corporal) plasmaron parte de la historia de resiliencia de estas 100 mujeres que enfrentan la enfermedad o están en remisión, y a quienes ha dejado secuelas como la extirpación de uno o ambos senos.

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La pasarela se celebró en la explanada del Museo Cabañas, un edificio del siglo XIX declarado Patrimonio de la Humanidad, donde familiares y público acompañaron a las participantes, que han encontrado en esta actividad una manera de dar un nuevo significado a sus cuerpos.

Josefina Acosta, fundadora de la organización ‘Una pincelada por la vida’, que organiza estas pasarelas, aseguró a EFE que la experiencia supone un punto de inflexión para quienes padecen la enfermedad.

“Estoy segura de que les ha cambiado para bien porque a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar nuestro nuevo físico porque está una acostumbrada a tener sus dos senos y cuando te ves con uno o sin ninguno no es fácil aceptarte”, afirmó.

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Cada año, durante octubre, las más de 1.000 mujeres que forman parte de la organización realizan estas pasarelas públicas, con la intención de mostrar su historia plasmada en sus propios cuerpos y animar a otras a acudir a revisiones médicas para la detección oportuna.

Entre ellas, Bárbara Borrallo, quien contó a EFE que su madre tuvo cáncer de mama y por ello tenía revisiones mensuales, y gracias a ello detectó un nódulo en uno de sus senos y inició su tratamiento antes de que la enfermedad se agravara.

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“Apenas estaba en la primera etapa. Fue difícil la noticia, pero dije, bueno, pues ni modo, me tocó. Nada más le dediqué un día a llorar y de ahí jamás he vuelto a hacer eso. Lo más difícil es verte sin cabello, sin pestañas, sin cejas, pero pues ya hay pelucas, hay un montón de cosas”, relató.

En México, el cáncer de mama es la principal causa de muerte entre tumores malignos, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 2024, la tasa de mortalidad por cáncer de mama en México fue de 18,7 fallecimientos por cada 100.000 mujeres de 20 años o más, según las cifras preliminares del INEGI publicadas en octubre de 2025.

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Hasta el 5 de octubre de 2026, se han registrado 20.212 diagnósticos de esta enfermedad, de los cuales 19.943 corresponden a mujeres y 269 a hombres, una cifra que se acerca a los 21.846 casos registrados en todo el 2025, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en México. EFE

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