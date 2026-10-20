(Previa) El Levante UD y Athletic Club miden sus fuerzas en busca de un triunfo clave

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El Levante UD y el Athletic Club se miden este miércoles (20.00 horas) en el Ciutat de València en el encuentro correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, aplazado por condiciones meteorológicas adversas, en un duelo en el tanto los 'granotas' como los leones necesitan volver a la senda de las victorias para acercarse a sus respectivos objetivos de la temporada y dar un alto importante en la clasificación.

El Ciutat de València será el escenario en el que el conjunto valenciano y el rojiblanco tendrán la oportunidad de dar un salto considerable en la tabla. El Levante UD, que ocupa la 17ª posición con 7 puntos, empatado con un Elche en descenso, podría escalar hasta la 11ª plaza y alejarse de la zona roja, mientras que el Athletic Club se podría situar a un escalón de Europa. Por ello, se espera un partido en el que tanto 'granotas' como leones salgan con el cuchillo entre los dientes.

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El Levante UD buscará hacer buenos los dos puntos sumados en sus últimos encuentros, ante el Sevilla (3-3) y el RC Deportivo (1-1), frente a un rival al que no derrota desde la temporada 2018/19, precisamente en Orriols. Desde entonces, el conjunto vasco se ha impuesto en siete ocasiones, mientras que los otros dos enfrentamientos se saldaron con empate. Una victoria permitiría al combinado valenciano sumar su segundo triunfo de la temporada y volver a ganar en casa, donde su última fue en la tercera fecha ante el Real Betis (5-2).

Enfrente estará el equipo de Edin Terzic, que también buscará regresar al camino de las victorias tras encadenar tres empates consecutivos, el último frente al Valencia CF a domicilio (0-0), desde su último triunfo ante el Atlético de Madrid (3-0). Además, si el Athletic Club quiere mejorar ya sus prestaciones lejos de San Mamés, tras sumar cuatro puntos a domicilio, no deberá relajarse en los últimos compases del encuentro, pues el Levante ha producido el 50% de sus en el último cuarto de partido.

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Para este partido, aunque se esperan rotaciones en los onces, la importancia de sumar una victoria podría llevar a ambos entrenadores a mantener algunas de sus piezas claves. Castro, que recupera a Etta Eyong, podría dar continuidad a Requena, autor del gol en A Coruña, Dela e Iván Romero. Por su parte, Terzic, que afronta las bajas de Oihan Sancet, Gorka Guruzeta, este último recién lesionado, pero recupera a Nico Williams, podría mantener a Álex Berenguer y Robert Navarro, además de la entrada de Maroan Sannadi.

PROGRAMA DEL PARTIDO

Levante UD - Athletic Club. Quintero González (C. Andaluz) 20.00 horas.