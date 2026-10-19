Tribunal electoral de Brasil da 24 horas a Meta para garantizar equidad entre candidatos

Guardar

Río de Janeiro, 19 oct (EFE).- El Tribunal Superior Electoral de Brasil dio este lunes un plazo de 24 horas al gigante tecnológico Meta para demostrar que garantiza un tratamiento igualitario a las campañas de los dos candidatos presidenciales, el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro.

El magistrado Marco Aurélio Bellizze, autor del fallo, advirtió que si la empresa, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, no demuestra que ha cumplido íntegramente las medidas de equidad ya ordenadas por la corte doblará la multa diaria prevista hasta un millón de reales (unos 185.000 dólares) hasta el final de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo domingo.

PUBLICIDAD

La decisión se produce después de que ambas campañas acudieran a la Justicia electoral para denunciar que sus contenidos políticos están siendo perjudicados por las plataformas de Meta y acusar a la compañía de favorecer a su rival.

La campaña de Lula sostiene que la empresa ha restringido selectivamente la difusión de publicaciones vinculadas al presidente y a sectores políticos afines, además de imponer limitaciones al impulso publicitario de sus anuncios.

La candidatura de Flávio Bolsonaro, aspirante del Partido Liberal (PL), también denunció que es perjudicada por la plataforma y pidió al tribunal defender la igualdad de condiciones entre ambos candidatos.

El senador ultraderechista fue el más votado en la primera vuelta, con un 47 % de los sufragios frente al 45 % del mandatario progresista, y los sondeos indican que lidera la intención de voto para la segunda vuelta con un estrecho margen, 51 % contra 49 %, por lo que ambos estarían técnicamente empatados.

PUBLICIDAD

La semana pasada el juez Bellizze determinó que Meta ofrezca tratamiento igualitario a ambos candidatos en una decisión que el viernes fue refrendada por todo el tribunal.

En su nueva decisión, el magistrado afirmó que todavía no existen elementos suficientes para concluir que la empresa manipuló deliberadamente la distribución de contenidos, pero consideró que la multinacional no ha demostrado satisfactoriamente el cumplimiento de todas las órdenes anteriores.

PUBLICIDAD

Igualmente, cuestionó que la empresa se haya atribuido la facultad de modificar los plazos fijados por el tribunal, ya que pidió más tiempo para cumplirla.

Entre las exigencias figuran explicaciones sobre los sistemas de recomendación, la revisión de anuncios de ambas candidaturas, la identificación de los responsables de la publicidad política y las medidas adoptadas frente a posibles redes de perfiles no auténticos.

La nueva decisión se produce después de que Meta negara la semana pasada cualquier interferencia en las elecciones brasileñas y rechazara las acusaciones de favorecer a un candidato.

La compañía atribuyó a incidentes técnicos los problemas denunciados por la campaña de Lula y aseguró que sus sistemas no clasifican ni distribuyen contenidos en función de su ideología política. EFE