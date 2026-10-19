Sociedades científicas y médicas instan al próximo Gobierno a aumentar la inversión en investigación

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La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (FACME) han instado al próximo Gobierno a aumentar la inversión en ciencia e investigación y desarrollo (I+D) por encima del dos por ciento del PIB.

Ante las elecciones generales del 29 de noviembre, COSCE y FACME han detallado cinco líneas de actuación que, a su juicio, resultan "esenciales" para que el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) pueda afrontar "con garantías un futuro inmediato de enormes incertidumbres y desafíos" y el país quede alineado en términos económicos, tecnológicos y sociales a las naciones más avanzadas.

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En primer lugar, han reclamado que se incremente la financiación de los Proyectos de Generación de Conocimiento, instrumento básico en el sostenimiento de los grupos y líneas de investigación, mediante una inversión en ciencia "suficiente, estable y sostenida en el tiempo".

Las sociedades científicas y científico-médicas también han abogado por aligerar la carga administrativa y burocrática asociada a lso proyectos y centros de investigación, sin que esto repercuta negativamente en su transparencia y rendición de cuentas. Además, han demandado que se creen las condiciones necesarias para atraer talento investigador, revisando las condiciones de la carrera científica y, en especial, salarios y determinantes laborales.

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Asimismo, han pedido que se actualice y potencie la infraestructura y reconocimiento de la actividad investigadora en las universidades, que han destacado como la "piedra angular" de la educación superior y "garantía" de una sociedad futura basada en el conocimiento, la innovación y la creación de valor tecnológico, económico y social.

Por último, han exigido que se estimule la conexión entre la investigación en universidades y centros de investigación y su transferencia al sector productivo, a través de estructuras que faciliten y potencien la generación de valor y la competitividad de las empresas mediante la innovación.

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