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Skechers, Isco y Harry Kane presentan la colección de fútbol 'Beyond Illusion Pack'

19/10/2026 Skechers y los futbolistas Isco Alarcón y Harry Kane presentan la colección de fútbol 'Beyond Illusion Pack'. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES SKECHERS
19/10/2026 Skechers y los futbolistas Isco Alarcón y Harry Kane presentan la colección de fútbol 'Beyond Illusion Pack'. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES SKECHERS
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Skechers Football, el centrocampista del Betis Isco Alarcón y el delantero del Bayern de Múnich Harry Kane han presentado la colección de botas de fútbol 'Beyond Illusion Pack', que incluye nuevas combinaciones de colores en los modelos SKX 2 Elite FG y Razor 2 Elite FG, orientadas a aportar comodidad y rendimiento en el campo.

Esta nueva gama visual cuenta con un diseño inspirado en la arena del desierto con efecto metalizado dorado, así como tonos suaves combinados con azul ópalo y gris oscuro para aportar calma y claridad al juego.

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La campaña de presentación ha contado con la participación de los futbolistas Harry Kane, Romeo Lavia, Mohammed Kudus y Lexi Lloyd-Smith, quienes encarnan los valores de serenidad, precisión y confianza bajo presión.

Entre las especificaciones técnicas, el modelo Skechers Razor 2 Elite FG ha sido diseñado para la velocidad mediante una estructura ligera, agarre de silicona Grip Fit y una placa de TPU con fibra de vidrio.

Por su parte, la bota SKX 2 Elite FG ha sido concebida para el control del balón, incorporando la tecnología Hyper Burst Pro, parte superior Fitknit y suela multidireccional.

La colección 'Beyond Illusion Pack' incluye las versiones Elite, Academy y Club para adultos, además de las gamas infantiles Academy, Club y Kids Academy dentro de la línea Kids Academy.

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