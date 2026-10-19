Sarina Wiegman amplía su contrato como seleccionadora de Inglaterra hasta 2029

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La entrenadora neerlandesa Sarina Wiegman extendió su contrato por dos años más como seleccionadora de Inglaterra femenina, hasta la conclusión de la Eurocopa de 2029, que se disputará en Alemania, según comunicó este lunes la Asociación Inglesa de Fútbol (FA).

"El nuevo acuerdo significa que la entrenadora, elegida en cinco ocasiones como la Mejor Entrenadora de la FIFA, tendrá la oportunidad de dirigir a las 'Lionesses' durante dos años más, más allá del próximo verano", expresó la Federación en el comunicado.

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Por ello, la entrenadora neerlandesa, que conquistó dos Eurocopas (2022 y 2025) y una Finalissima (2023) con Inglaterra, se mostró "muy contenta" de seguir al frente de "una organización de talla mundial" como la FA. "Estoy agradecida a Mark Bullingham -director deportivo-, Debbie Hewitt -presidenta de la FA- y a la Junta Directiva por el increíble apoyo que nos han brindado a mí, al cuerpo técnico y, por supuesto, a las jugadoras", expresó.

De cara al futuro, Wiegman admitió que su "principal preocupación" es el Mundial de Brasil de 2027, además de ayudar a sus jugadoras a "desarrollar todo su potencial" en los próximos años. "Tenemos una importante tarea por delante para asegurarnos la plaza en Brasil, y espero que podamos lograrlo y regalar al país otro verano especial e inolvidable el año que viene", zanjó.

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Por su parte, el director ejecutivo de la FA, Mark Bullingham, valoró a la neerlandesa como "una entrenadora increíble". "Aunque todos recordaremos los trofeos y los momentos emocionantes que nos ha brindado, sé que ella solo mira hacia adelante. No hay nadie mejor para liderar a las 'Lionesses' en los dos próximos torneos -Copa del Mundo de Brasil y Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028-", aseguró.

"Su impacto en el fútbol inglés ha sido inmenso, y sigue inspirando a muchísima gente en todo el mundo del fútbol. Nos queda mucho por hacer en el fútbol femenino y ella será fundamental para ayudarnos a lograrlo", concluyó.

Además, el director de fútbol de la FA, Dan Ashworth, subrayó que Wiegman ha desempeñado "un papel significativo en la época dorada" del fútbol femenino del país británico. "En Sarina contamos con una entrenadora de élite que ha ganado de forma constante al tiempo que ha operado al más alto nivel táctico, apostando por la innovación y sin quedarse nunca estancada. Su palmarés es extraordinario", terminó.

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Ahora, la selección inglesa se enfrentará a Ucrania a doble partido en la ronda final de la repesca para la Copa del Mundo de la FIFA 2027, con el partido decisivo disputándose en el estadio de Wembley (Londres) el próximo 5 de diciembre.