Rubio se reúne con los ministros de Exteriores de los cinco países de Asia Central

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Samarcanda (Uzbekistán), 19 oct (EFE).- El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reunió este lunes con los ministros de Exteriores de los cinco países de Asia Central en el marco del formato C5+1, que tiene lugar en la histórica ciudad uzbeka de Samarcanda, la joya de la Ruta de la Seda.

Rubio, que llegó a Uzbekistán acompañado de representantes de más de 200 compañías estadounidenses como Boeing, Citibank o Franklin Templeton, aseguró que "no hay nada que fortalezca más las relaciones que compartir la prosperidad".

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Durante la reunión los diplomáticos abordaron cuestiones relativas a la ampliación de la cooperación comercial, la atracción de inversiones y el desarrollo de la infraestructura energética, digital y de transporte, según informó el Ministerio de Exteriores uzbeko en Telegram.

EE.UU. y las cinco repúblicas centroasiáticas (Uzbekistán, Kazajistán, Tayikistán, Turkmenistán y Kirguistán) prestaron especial atención a la coordinación en materia de minerales críticos con el fin de contribuir a la creación de nuevas industrias, el desarrollo de tecnologías y la aparición de nuevos puestos de trabajo.

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Además, Rubio se reunió por separado con los ministros de Exteriores de Uzbekistán y Kazajistán, a los que el presidente de EE.UU., Donald Trump, quiere invitar a la cumbre del G20 que se celebrará a finales de año en el estado de Florida.

Y es que esos dos países, el más poblado y la locomotora económica regional, respectivamente, generaron el pasado año más de 30.000 millones de dólares en nuevas inversiones en el mercado estadounidense.

El secretario de Estado aseguró a su llegada que durante su visita existía la posibilidad de "firmar acuerdos por valor de decenas de miles de millones de dólares que no sólo enriquecerán a la región, sino que también serán económicamente beneficiosos para EE.UU.".

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"Durante demasiado tiempo, EE.UU. se ha centrado en Oriente Medio y el Este, y esta región en el medio, Asia Central, no ha recibido la atención que merece", señaló.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que después viajará a la India, será recibido el martes por el anfitrión y presidente de Uzbekistán, Shavkat Mirziyóyev, quien se reunió con Trump el mes pasado en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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Mirziyóyev prometió en su momento que invertiría hasta 100.000 millones de dólares en la economía estadounidense, empezando con la compra de 22 aviones de pasajeros a la corporación Boeing.

Trump también recibió a los líderes de los cinco países centroasiáticos, que mantienen una estrecha relación con Rusia y China, en la Casa Blanca en noviembre de 2025.

Según los expertos, Washington ha abandonado las críticas de las anteriores administraciones a las dudosas credenciales democráticas y de defensa de los derechos humanos de algunos de estos países en favor de una política destinada exclusivamente a hacer negocios. EFE

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