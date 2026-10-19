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Lecornu advierte de intento de desestabilización de ultraizquierda para las Presidenciales

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París, 19 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, afirmó este lunes que el Gobierno trabajará para "proteger las elecciones presidenciales" ante lo que describió, citando a los servicios de inteligencia, como un movimiento de extrema izquierda que busca generar una profunda desestabilización en el país hasta los comicios.

"Hay toda una nebulosa que puede activarse para cuestionar el calendario y la celebración de las elecciones presidenciales", advirtió Lecornu en una comparecencia ante la prensa tras celebrar una reunión de crisis en la sede del Gobierno. EFE

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