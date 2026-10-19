Francia cubrirá el 100 % del desempleo parcial de comercios afectados por los disturbios

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París, 19 oct (EFE).- El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció que los trabajadores de los comercios afectados por los disturbios podrán acogerse desde el martes al paro parcial, con una cobertura del 100 %.

La medida entrará en vigor este martes mediante una "instrucción ministerial", explicó el primer ministro en una comparecencia ante la prensa, tras mantener una reunión de crisis. Se trata de una medida de "protección del empleo", ya que "no podemos permitir que haya daños sociales después de los destrozos materiales", añadió.EFE

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