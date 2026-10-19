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El Kremlin afirma que las protestas de estos días en varios países europeos "rozan el caos"

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El Kremlin ha asegurado este lunes que las protestas violentas que se han producido estos últimos días en varios países europeos "rozan el caos" y son una respuesta ciudadana a la "grave crisis" que atraviesan.

"Es difícil decir si la crisis es sistémica o no, pero está claro que es una crisis grave. Se trata de disturbios que prácticamente rozan el caos", ha señalado el portavoz de Moscú, Dimitri Peskov, según recoge la agencia rusa Interfax.

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"Por supuesto, es una clara manifestación de crisis", ha incidido Peskov, si bien ha preferido no seguir ahondando en la cuestión pues también "se trata de un asunto interno de estos países".

En los últimos días, las calles de varios países europeos están siendo escenario de una ola de protestas y disturbios a gran escala, motivados principalmente por el aumento del coste de vida, la precarización en la educación, la crisis de acceso a la vivienda y un descontento generalizado hacia la clase política.

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Francia vive uno de los episodios de tensión social más graves de las últimas décadas tras el detonante de las reivindicaciones estudiantiles por la falta de recursos en la educación pública, a las que se han unido sindicatos y colectivos. Las protestas se han extendido también por Italia, Bélgica, España, Portugal y Albania.

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