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Carmen Tello, de la ruptura de Tana Rivera y Roca Rey, al estado de Curro Romero tras su último bache de salud

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A pesar de que apenas se separa de Curro Romero desde que el torero, de 92 años, fue ingresado el pasado mes de agosto a causa de una grave neumonía por aspiración, Carmen Tello no se ha querido perder el último gran homenaje que ha recibido la duquesa de Alba en el centenario de su nacimiento por parte de la Hermandad de los Gitanos de Sevilla en el marco del VIII Festival Flamenco Valle Gitano.

Un tributo muy especial a la figura de la que fue su mejor amiga, y en el que como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta la especial relación que todavía mantiene con Eugenia Martínez de Irujo se ha enfrentado a las preguntas sobre la sorprendente ruptura de Cayetana Rivera y Andrés Roca Rey -también muy cercano a Curro- después de seis meses de sólida relación. Como ha reconocido, "me he enterado, igual que mucha gente, por los medios de comunicación", asegurando con la discreción que la caracteriza que "yo de esos temas no comento nada".

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Casualidades de la vida, Carmen cumple años el mismo día que Tana -el 16 de octubre- pero como nos ha contado tuvo que soplar las velas sin su marido "porque no andaba muy bueno". "No está mal pero no está bien. Ahí va. Tiene días buenos y días malos. A él le hubiera gustado venir a esto, pero antes de ayer no se encontraba bien y con el día que iba a llover y eso, se ha quedado en casa" ha explicado emocionada.

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