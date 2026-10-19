Alemania convoca al embajador de Irán tras la condena a dos personas por espionaje en favor de Teherán

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El Gobierno de Alemania ha convocado este lunes al embajador de Irán en Berlín tras la condena dictada la semana pasada contra dos hombres por supuestas labores de espionaje en favor de Teherán contra representantes de la comunidad judía en Alemania y por otros delitos relacionados con posibles ataques violentos.

"Condenamos en los términos más enérgicos las actividades de Irán. No permitiremos que Irán amenace a nuestra sociedad libre", ha dicho el Ministerio de Exteriores alemán, que ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que Berlín "no tolerará ataques contra la vida de los judíos".

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Así, ha recordado que las autoridades ya defendieron la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán, "autores intelectuales de los intentos de ataques orquestados por Irán en todo el mundo y responsables de la represión de la población iraní-- como una "organización terrorista" por parte de la Unión Europea (UE). "Lo logramos", ha zanjado.

La convocatoria del embajador de Irán ha llegado cuatro días después de que un tribunal alemán condenara a dos hombres residentes en Dinamarca a penas de ocho años y medio y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, por cargos de espionaje, tentativa de participación en un asesinato e incendio agravado.

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