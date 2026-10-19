Alcaldes de ciudades iberoamericanas acuerdan fortalecer la cooperación ante retos comunes

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Madrid, 19 oct (EFE).- Una treintena de alcaldes y alcaldesas iberoamericanos firmaron este lunes en Madrid un acuerdo para la construcción de una agenda urbana que busca fortalecer la cooperación y poder hacer frente a las principales preocupaciones, retos y desafíos comunes de la región.

El acuerdo firmado en Madrid, en el marco del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas organizado por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), abarca temas como la gobernanza urbana, la innovación y la inteligencia artificial, el desarrollo económico local y el empleo, la cultura y el patrimonio, y la seguridad y la cohesión social.

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El principal objetivo es lograr una mayor autonomía local, gracias al apoyo del sector financiero y privado, y un cambio hacia la descentralización de los procesos, así como una gobernanza multinivel más eficaz que mejoraría la capacidad de los gobiernos locales para responder a las demandas de la ciudadanía.

Frente a los retos de innovación e inteligencia artificial, los firmantes aspiran a una transformación digital de los servicios públicos locales con el desarrollo de marcos de gobernanza ágiles.

En un contexto de crisis económica, destacaron en el acuerdo la importancia de promover políticas que favorezcan la formación, la retención y atracción del talento, en colaboración con universidades y empresas.

La riqueza patrimonial y cultural de Iberoamérica debe cuidarse y promoverse, para lo cual se firmaron tres directivas que buscan fortalecer su institucionalidad, financiación y medición estadística, y, por otra parte, impulsar las industrias culturales y creativas.

Los expertos destacaron durante el encuentro que las zonas urbanas de América Latina y el Caribe son los mayores puntos de delincuencia, lo que conlleva priorizar la prevención social en las políticas locales de seguridad con el objetivo de favorecer la convivencia y la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

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Con un 82 % de la población de la región viviendo en zonas urbanas, los alcaldes y alcaldesas centraron su agenda en la evolución demográfica y sus efectos sobre los sistemas de seguridad social, el trabajo, los hábitos de consumo, la movilidad y los usos del espacio público. EFE