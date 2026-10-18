Luis García Plaza: "Quizá no llaman al VAR porque irían a nueve puntos al Clásico si ganamos"

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El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, lamentó la falta de actuación del VAR este domingo contra el Real Madrid en una "roja muy clara" que debió ver Arda Güler con 0-0 en el marcador, privados los andaluces de "jugar otro partido" y no el que terminó 4-1.

"Hay un partido que es 11 contra 11, donde ellos merecen ganar. Pero nos han privado de jugar otro partido. Hoy era un partido que teníamos que jugar en superioridad desde el minuto 25. Tenemos que jugar 11 contra 10 desde el minuto 25, y el que no lo diga, es increíble. En el descanso, Peque estaba 'que me ha pegado, me ha pegado'. La veo, y es roja. En el segundo gol hay una falta. A lo mejor no ganamos, pero hoy nos toca jugar contra diez durante mucho tiempo, es el resumen del partido", dijo.

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El técnico del Sevilla apuntó incluso en la rueda de prensa del Santiago Bernabéu un posible motivo para que el VAR no avise de la "agresión". "Quizá porque irían a nueve puntos al Clásico si ganamos, no lo sé. A lo mejor nos gana, es capaz el Madrid con diez, pero nos han privado de esa situación", apuntó, señalando también a la falta de repeticiones de las acciones polémicas.

"Los jugadores están bastante indignados, es una jugada de VAR 100% muy clara. Hay muchas cámaras, si le llaman es roja, quizá el árbitro no la ve, pero es muy clara, y de agresión. Los que más se quejan son los que menos se tienen que quejar: Real Madrid, Barça y Atlético. Es siempre la misma historia", zanjó.

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