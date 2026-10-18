El ‘coffee run party’ gana auge en Nicaragua: correr, desayunar y socializar

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Managua, 18 oct (EFE).- Correr hasta siete kilómetros, conocer gente y terminar la jornada compartiendo un desayuno son parte de la experiencia del ‘coffee run party’, una iniciativa que gana popularidad en Nicaragua y reúne a cientos de personas de distintas edades, desde atletas experimentados hasta principiantes.

Con zapatillas deportivas y ropa cómoda, los participantes se encuentran para recorrer una ruta a su propio ritmo y, al finalizar, compartir café y conversaciones en un ambiente que combina ejercicio y convivencia social.

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El más reciente ‘coffee run party’ de este fin de semana reunió a cientos de personas en Managua, en una jornada que partió desde un punto al sur de la capital y contempló un recorrido de hasta siete kilómetros. Atletas experimentados y corredores principiantes, de distintas edades, participaron en esta actividad que combina ejercicio físico y convivencia social. Tras completar la ruta, los asistentes compartieron un desayuno y café.

“Ya tenemos rato haciendo estas actividades y hay gente corriendo de hace años en Managua. Sí es bonita iniciativa el ‘coffee run party’, no es la primera y entonces no es una moda. No crean que se nos ocurrió la semana pasada, ya tenemos rato, lo que pasa es que se está uniendo más gente y se está haciendo viral”, explicó a EFE Antonio Vaza, participante de estas jornadas.

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Vaza destacó que la dinámica consiste en reunirse, socializar y salir a comer después de completar el recorrido, que puede alcanzar los siete kilómetros.

Aunque la iniciativa gana visibilidad en las redes sociales, donde abundan las fotografías y los videos de las jornadas, sus participantes destacan la oportunidad de compartir una actividad saludable y conocer personas con intereses comunes.

Entre quienes se han sumado a esta iniciativa está Litzy González, hija del boxeador nicaragüense Román 'Chocolatito' González, reconocido por sus títulos mundiales en cuatro categorías de peso.

“Me parece una iniciativa súper linda para inspirarnos a todos, desde los jóvenes hasta los mayores, y que nos motiva a correr, a recorrer siete kilómetros. Me parece súper bonito terminar en un rico desayuno”, expresó a EFE.

Su testimonio refleja el espíritu inclusivo de estos encuentros, en los que coinciden personas con diferentes niveles de condición física y experiencia deportiva.

Mientras algunos corredores entrenan habitualmente, otros encuentran en estas actividades una oportunidad para comenzar a ejercitarse, mejorar su resistencia y establecer nuevos vínculos sociales.

El atractivo del ‘coffee run party’ está en combinar el ejercicio con una experiencia social. Al terminar la ruta, los participantes se reúnen para desayunar, conversar y compartir sus impresiones sobre el recorrido.

El café se convierte así en el punto de encuentro de una comunidad que busca integrar el bienestar físico y la convivencia en sus rutinas.

Las redes sociales han contribuido a dar mayor visibilidad a estas jornadas, pero la actividad no es nueva entre los grupos de corredores de Managua, que desde hace tiempo organizan encuentros para correr y compartir.

En una ciudad donde las alternativas recreativas permiten conectar con otras personas, el ‘coffee run party’ ofrece una propuesta en la que no importa tanto la velocidad como las ganas de participar.

Al final, la experiencia va más allá de completar kilómetros: también consiste en disfrutar del camino, cuidar la salud y compartir alrededor de una taza de café. EFE

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