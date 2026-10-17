Vance reconoce "errores" en las redadas migratorias del ICE y promete responsabilidad política

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El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ha reconocido este viernes que hay algunos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) "que cometen errores" --en referencia a los casos de brutalidad policial-- y ha defendido que su Gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas contra quienes los tienen.

Durante un debate mediático en el estado de Michigan, ubicado en el noreste del país y dividido en el voto para las 'midterms', Vance ha reculado sobre su posición favorable a las fuerzas de inmigración, cuestionadas por su conducta en los últimos meses.

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"La mayoría son personas increíbles, patriotas, que quieren proteger bien a su país. A veces hay quienes cometen errores. A veces hay quienes realmente se equivocan. Y, obviamente, tenemos la responsabilidad de procesar e investigar cuando alguien se equivoca", ha comentado el vicepresidente.

El número dos de la Casa Blanca ha señalado que "la gente habla de ellos antes de que se investiguen", y se ha negado a indicar algún incidente en particular mientras que ha afirmado que la administración Trump ha respondido cuando los agentes han sido acusados de mala conducta.

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"Hay varios casos en los que hemos investigado y brindado capacitación adicional, o incluso aplicado medidas disciplinarias dentro del ICE", ha matizado el republicano. "Como sabéis, no siempre divulgamos esos casos porque creemos que las personas deben ser juzgadas en un tribunal de justicia y mediante un proceso de investigación normal".

La intensificación de los operativos migratorios bajo la administración Trump ha reavivado las críticas contra las fuerzas de seguridad por el uso excesivo de la fuerza en las redadas migratorias. El escrutinio sobre el ICE y servicios aduaneros y migratorios se ha endurecido tras la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, durante las protestas registradas a principios de año en Minnesota.

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Aunque el agente del ICE implicado en la muerte de Good, Jonathan Ross, fue suspendido temporalmente de sus funciones, la falta de transparencia sobre su destino actual generó sospechas en la política durante el mes de mayo, cuando la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, cuestionó un posible traslado del funcionario a su estado.

El Departamento de Seguridad Nacional optó por no revelar su paradero. Por el momento, no se han presentado cargos por ninguno de los dos fallecimientos, si bien el Departamento de Justicia mantiene abierta una investigación sobre el caso de Pretti, en un contexto marcado por la constante ola de incidentes en intervenciones migratorias.

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