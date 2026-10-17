Sofía Cristo desvela cómo vivió el inesperado encuentro entre Bárbara Rey y la infanta Elena: "Fue un shock visual"

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MADRID (CHANCE)

Sofía Cristo ha contado cómo vivió uno de los momentos más comentados del estreno de "Arriba Tutto", la película de José Mota que reunió en el cine Capitol de Madrid a su madre, Bárbara Rey, y a la infanta Elena. La coincidencia entre ambas no pasó inadvertida y, aunque ninguna parece haberse percatado de la presencia de la otra, la hija de la artista fue testigo de la escena y no ha dudado en compartir su sorpresa.

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"Buah, eso fue... No, mira, esto sí fue fuerte, eh. Porque yo fue para mí como un shock visual", ha confesado, recordando cómo se encontraba sentada junto a Sandra y un amigo cuando se dio cuenta de que la hermana del rey Felipe VI estaba prácticamente enfrente de su madre. "Y me decía: 'Bueno, bueno, tía, qué fuerte, qué fuerte. Pues está ahí la infanta'. Y yo creo que no se dieron cuenta ni la una ni la otra", ha relatado, reconociendo que la situación le resultó inesperada.

Lejos de vivirlo como un momento incómodo, la DJ ha reconocido que le pareció una escena divertida por lo inesperado de la coincidencia. "Pues para mí fue muy divertido, claro. O sea, yo estaba como... pues como: 'Hala, qué fuerte, tío'", ha explicado. Preguntada por si ella habría dado el paso de acercarse a saludar a la infanta Elena, ha admitido que probablemente lo habría hecho, aunque su timidez podría habérselo impedido. "Porque yo soy muy tímida, yo soy muy tímida aquí donde me ves. Si no, hubiera dicho hola", ha asegurado.

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Además de compartir esta anécdota, ha querido felicitar a José Mota por su nueva película, de la que ha hablado con entusiasmo. "Por cierto, felicidades a José Mota, porque peliculón. Ahí, todos los actores que salían, una pasada la película", ha comentado, aprovechando así su recuerdo de la velada para destacar también el trabajo del humorista y del reparto.