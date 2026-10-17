16/10/2026 El Papa abandonará esta tarde el Hospital Gemelli y mañana rezará el Ángelus en el Vaticano. Los médicos que atienden al Papa León XIV han decidido darle el alta y el Santo Padre abandonará esta misma tarde el Hospital Gemelli. Además está previsto que mañana domingo rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales en el Vaticano, ha informado la Santa Sede. SOCIEDAD Vatican Media / Europa Press - Europa Press

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Los médicos que atienden al Papa León XIV han decidido darle el alta y el Santo Padre abandonará esta misma tarde el Hospital Gemelli. Además está previsto que mañana domingo rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales en el Vaticano, ha informado la Santa Sede.

"Según los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación del estado clínico del paciente, se ha determinado que el Santo Padre está en condiciones de recibir el alta", ha detallado el Vaticano.

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La noticia del alta fue anunciado esta mañana por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Salud e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, jefe del equipo de cirugía torácica que operó a León XIV en la Policlínica Gemelli la tarde del 13 de octubre por un adenocarcinoma de pulmón, extirpándole el lóbulo inferior del pulmón derecho.

ÁNGELUS DOMINICAL DESDE EL APARTAMENTO PAPAL

Está previsto que León XIV salga del hospital a primera hora de la tarde y regrese a su residencia en el Vaticano.

El Vaticano ha anunciado que mañana rezará el Ángelus desde la ventana de los aposentos papales.

Este mismo viernes a mediodía el Papa celebró en la sala habilitada en la décima planta del Hospital Policlínico Gemelli.

Estaban presentes el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraban fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

En las fotos difundidas por el Vaticano, se podía ver al Pontífice durante la misa, vistiendo una casulla de color verde, en el momento de la Consagración.