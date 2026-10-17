José Mourinho: "Si yo fuese Vinícius, habría forzado una salida este verano"

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El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha asegurado que si él fuese Vinícius habría "forzado una salida" el pasado verano, destacando la fortaleza del delantero brasileño, además de afirmar que las declaraciones del presidente de LaLiga, Javier Tebas, "solo tienen disculpa si es un caso clínico".

"Es un chico espectacular con quien es muy fácil tener una buena relación. Le doy un valor tremendo al hecho de que de que consiga vivir y sobrevivir con una sonrisa. Si estuviese en su lugar, probablemente no estaría aquí, este verano hubiera forzado una salida a una competición, a un país, a unos adversarios que me respetasen, pero por madridismo, por amor al club y a la ciudad, por creer que las cosas pueden siempre mejorar, ha renovado y continúa con esa sonrisa. No hay nada o nadie que le pueda quitar esa alegría de vivir y de trabajar y de estar con su gente con sus compañeros", declaró en la rueda de prensa previa al partido de este domingo ante el Sevilla FC en el Santiago Bernabéu.

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En este sentido, explicó que cuando el brasileño firmó su renovación lo hizo "con la convicción de que Madrid es su casa y de hacer lo que está haciendo hasta ahora". Se lleva muy bien con todos, es uno de los focos de alegría y de empatía dentro del vestuario. Yo tengo muchísimas dudas de si yo sería capaz de tener su fuerza psicológica para aguantar con una sonrisa", afirmó.

Además, no tuvo problema en analizar la acción de Vinícius en el tercer gol de la Roma, cuando su taconazo provocó la recuperación del conjunto italiano. "Vinícius ha tenido un partido muy difícil, y el principal culpable del difícil partido de Vinícius ha sido Gasperini. Nos ha atacado con todo por una sola banda, prácticamente no ha atacado por banda izquierda (...) Al inicio del segundo tiempo se acabó el poder de la Roma. Lo que me molestó fue la naturaleza del segundo gol, en un momento en que el partido está completamente equilibrado. Sabíamos cómo su gente saltaba al hombre en este tipo de construcción frontal y en esa situación Vinícius tiene que asegurar balón, provocar una falta, jugar de cara, y nunca hacer lo que hizo. Pero ya está, no pasa nada", indicó.

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"El futuro de 'Vini' es trabajar más que aquellos que tienen que jugar cada partido. Creo que el miércoles jugará de titular. Y en cuanto a los cuatro partidos, estoy muy contento, porque pensaba que le darían más. Con el recurso de Real Madrid pensaba que los 'gatos' escondidos le metían un partido o dos más, como para decir 'tranquilitos, calladitos, te llevas cuatro y no hablas más'", expresó.

En otro orden de cosas, el técnico portugués habló de las palabras de Javier Tebas, presidente de LaLiga, comparando las técnicas de Real Madrid TV con las de la propaganda nazi. "Hay límites y límites, y se ha entrado por un campo que solo tiene disculpas si es un caso clínico; si no es un caso clínico, no hay ni justificación ni disculpas. No quiero entrar por ahí. El madridismo cada vez más entiende a lo que el Real Madrid se enfrenta. Por el gigante prestigio que el fútbol español, la RFEF y el campeonato tienen en el extranjero, por tener el club más importante del mundo, es mejor que intentemos que la cosa quede solo aquí y que no salga fuera", subrayó.

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"NO SOY UN CABEZÓN, PUEDO CAMBIAR"

Mourinho también informó de cómo se encuentran sus jugadores tras la remontada de 'Champions' en Roma. "Cansados, pero mañana no estarán cansados. Hoy creo que todavía está un poco cansada la gente que tuvo más tiempo, pero mañana es otro día, estaremos bien. Tenemos también muy buenas opciones en caso de que decidamos hacer algún cambio y dar un poco de frescura al equipo. El Sevilla está muy bien, en casa ha perdido algún partido, pero incluso en esos partidos ha competido para ganar. Luis García, al que tendré placer en ver después de tantos años, está haciendo un gran trabajo después haber salvado equipos la temporada pasada. Será un partido difícil, sin duda, pero queremos ganar", advirtió.

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Por otra parte, destacó el "talento" de Arda Güler. "A vosotros os cuesta mucho dar mérito o crédito al trabajo. Las cosas más negativas tienen propietario, y parece que las cosas positivas son consecuencia de la suerte. Arda es un jugador con mucho talento, con 21 años no es un producto acabado. Es un jugador que tiene condiciones para poder ser multifuncional y jugar en diferentes posiciones. Estoy muy contento", reconoció.

En este sentido, explicó qué pide a los centrocampistas. "Que sean centrocampistas. Un centrocampista que solo defiende es un centrocampista defensivo, limitado; un centrocampista que solo ataca es mejor jugar por bandas o jugar de '10' o de falso '9'. El centro del campo es una posición muy difícil, es muy difícil ser un gran centrocampista", apuntó.

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Además, habló del revulsivo de Endrick en el encuentro ante la Roma. "A veces nos cuesta dar mérito a quien hace cosas bien. He leído bien el partido antes y durante, y después es mérito del chico, que ha reventado con todo. Tres goles de córner, ¿cómo se consiguen los córners? Con avalancha de fútbol ofensivo", destacó.

"Hay mucha gente que merece jugar. No puedo decir solo once merecen jugar, porque son 15, 16. Lunin merece jugar, compite con el mejor portero del mundo, pero no juega. ¿Dónde está la meritocracia aquí? Yo no puedo meter a Courtois y a Lunin juntos. Los cinco jugadores que el otro día entraron merecen jugar mañana, pero ¿y los otros, no merecen jugar? Compañeros míos que estarán entrenando equipos con menos soluciones que yo estarán diciendo 'José, qué suerte tienes de tener problemas como esos', y es verdad", continuó.

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También reflexionó sobre sus opciones para el centro del campo. "Ya llegará el día en el que la inteligencia artificial haga los equipos y los entrenadores se limiten a hacer el trabajo de campo. Pero de momento pienso que los entrenadores hacen los equipos y toman decisiones. Un entrenador cabezón que no está abierto a análisis, a intentar siempre mejorar, es un entrenador limitado, del mismo modo que pienso que un entrenador abierto a encuestas, a comentaristas, no es entrenador", sentenció.

"Yo no soy cabezón, yo soy una persona completamente abierta a la opinión de mi staff, a mi análisis de los partidos y entrenamientos. Puedo cambiar, pero por mi análisis de la situación, por mi trabajo, por mi estudio, y quiero siempre mejorar. Puedo ir en direcciones diferentes, teniendo en cuenta que un partido de fútbol son 90 minutos, tiene muchos matices y muchos momentos. Los cinco cambios principales para los equipos con banquillos muy fuertes son una parte muy importante a nivel estratégico", prosiguió.

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Por último, Mourinho señaló que no hará ninguna petición para el mercado de invierno. "Yo no pido fichajes, estoy contento con los jugadores. Tengo la sensación de que la normalidad es que la gente mejora, principalmente si tenemos tiempo y paz para trabajar. Es trabajo de un entrenador trabajar sobre la evolución de los jugadores. La plantilla es muy buena, no tengo cara de pedir jugadores. Si la estructura superior del club se plantea algo, aquí estamos para evaluar", finalizó.