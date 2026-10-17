Las lluvias y tormentas por la dana Adam ponen en aviso a 9 regiones el domingo, con alerta roja en Comunidad Valenciana

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Siete comunidades autónomas, Ceuta y Melilla estarán en aviso por lluvias y tormentas este domingo, incluida una alerta roja en la Comunidad Valenciana, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, hay aviso amarillo en Ceuta, Melilla y Galicia; naranja durante distintos tramos del día en Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia; y roja en la Comunidad Valenciana a partir de las 10.00 horas.

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También presentan alerta amarilla por vientos costeros Baleares, Cataluña, Galicia y la región valenciana.

Como fenómenos significativos, la Aemet destaca, por un lado, chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes en Cataluña y el sureste peninsular de madrugada y, durante el resto del día, fuertes o muy fuertes en Andalucía, Murcia, Ceuta y Melilla y muy fuertes o torrenciales y con acumulados importantes --incluso de más de 300 litros por metro cuadrado en 24 horas-- en las islas Pitiusas, Valencia y el norte de Alicante.

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Por otro, resalta rachas de viento muy fuertes en el litoral valenciano y un notable descenso (de más de seis grados) de las temperaturas máximas en la mitad este peninsular y de las mínimas en las montañas del centro peninsular.

En general, la agencia espera un día inestable en la Península y Baleares por la influencia de una masa de aire frío en altura y la formación de dos danas: Adam al norte, sobre Francia, y otra al sudoeste de la Península.

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De esta forma, señala que predominarán los cielos poco nubosos en el noroeste y muy nubosos o cubiertos en el resto, mientras que se darán precipitaciones en la mayor parte del territorio, con algunas lloviznas o lluvias débiles y dispersas en el Cantábrico y la meseta norte, así como los chubascos y las tormentas mencionados.

En Canarias se prevén cielos nubosos y precipitaciones en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto con alguna precipitación ocasional, y son probables las brumas y nieblas matinales en el entorno mediterráneo y en zonas de montaña del norte y sureste.

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Respecto al viento, soplará del norte y nordeste en la mayor parte del país, con cierzo en el Ebro; será moderado en la mitad norte peninsular y los archipiélagos y con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes en el litoral valenciano, y solo en el sur y el interior sureste peninsular soplará del este, moderado en el Estrecho y Alborán y flojo en el resto.

En cuanto a los termómetros, la Aemet apunta un descenso generalizado de las temperaturas, de forma ligera en los archipiélagos. Por el contrario, los descensos serán más notables en la mitad este peninsular para las máximas y en las montañas del centro para las mínimas. Asimismo, se darán heladas débiles en montañas del norte y se alcanzarán las mínimas al final del día en amplias zonas de la Península.

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En el desglose por capitales de provincia, las máximas se registrarán en Santa Cruz de Tenerife y Badajoz (con 27ºC para ambas); Sevilla, Las Palmas de Gran Canaria y Córdoba (26ºC en los tres casos); y en Almería, Huelva, Melilla y La Palma (25ºC).

En el lado opuesto, las mínimas se encontrarán en Ávila (3ºC), en Salamanca y Burgos (4ºC), y en León, Palencia, Segovia, Soria y Vitoria (con 5ºC todas ellas).