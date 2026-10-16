OSCE destaca el valor de la organización ante el “retorno de la guerra a Europa”

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Tiflis, 16 oct (EFE).- El presidente en ejercicio de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y ministro de Exteriores suizo, Ignazio Cassis, destacó este viernes el creciente valor de dicho organismo ante el regreso de la guerra a Europa y la erosión de la confianza entre los actores internacionales.

“El continente europeo se enfrenta a graves desafíos, ya que la guerra ha vuelto a Europa; el mundo ha dado la vuelta”, declaró Cassis en Tiflis durante una rueda de prensa conjunta con la ministra georgiana de Exteriores, Maka Bochorishvili.

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Agregó que “el panorama de seguridad ya no es el que era hace una década; la confianza se ha visto socavada y los riesgos de confrontación y fragmentación siguen siendo elevados”.

Según Cassis, “el valor de la OSCE reside en el hecho de que todos los participantes de la organización están sentados en la mesa de negociaciones”.

“Incluso en medio de desacuerdos fundamentales, la OSCE sigue siendo vital como herramienta de diálogo”, afirmó Cassis, quien señaló que durante su visita a Tiflis abordó cuestiones de seguridad en el Cáucaso Sur, tras haber mantenido conversaciones similares en Ereván el día anterior y en Bakú a principios de agosto.

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Por su parte, Bochorishvili anunció que “Georgia, como miembro responsable de la OSCE, ha presentado su candidatura para presidir la organización en 2027”.

“Consideramos que es pertinente, dados los desafíos a los que se enfrenta la OSCE y nuestras propias capacidades regionales”, dijo.

Añadió que “Georgia está trabajando con todos los Estados participantes de la OSCE para alcanzar un consenso al respecto”.

La presidencia rotatoria la OSCE en 2027 se decidirá oficialmente en la cumbre de la organización que tendrá lugar en Suiza el mes de diciembre.

Chipre es otro de los candidatos, pero su propuesta está siendo bloqueada por Turquía. EFE