La Reina Letizia, espectacular en el Premio Planeta con un vestido de cine que ya lució Juana Acosta

16/10/2026 La Reina Letizia ha deslumbrado en la entrega del Premio Planeta. Tras presidir el desfile de las Fuerzas Armadas el pasado 12 de octubre junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y la posterior recepción en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad, y su histórico primer viaje a Ceuta y Melilla este martes y miércoles -dándose un baño de masas y recibiendo un cariño del pueblo ceutí y melillense que tardarán mucho en olvidar-, los Reyes Felipe y Letizia han puesto el broche de oro a esta semana tan intensa como especial desplazándose a Barcelona para presidir un año más la entrega del Premio Planeta, que celebra su 75º aniversario. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Tras presidir el desfile de las Fuerzas Armadas el pasado 12 de octubre junto a la Princesa Leonor y la Infanta Sofía y la posterior recepción en el Palacio Real por el Día de la Hispanidad, y su histórico primer viaje a Ceuta y Melilla este martes y miércoles -dándose un baño de masas y recibiendo un cariño del pueblo ceutí y melillense que tardarán mucho en olvidar-, los Reyes Felipe y Letizia han puesto el broche de oro a esta semana tan intensa como especial desplazándose a Barcelona para presidir un año más la entrega del Premio Planeta, que celebra su 75º aniversario.

Una cita que se ha celebrado el el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona y en la que ha habido una gran protagonista, la escritora Isabel Allende, que a sus 83 años se ha alzado con el galardón de un millón de euros con su obra 'La hora antes del alba' -una secuela de su novela más icónica, 'La casa de los espíritus'-, aunque por la alfombra roja del prestigioso premio han desfilado numerosos rostros conocidos como Sandra Barneda y su mujer Pascalle Parael (que han reaparecido tras darse el 'sí quiero' el pasado sábado); Sonsoles Ónega; Matías Prats; Luis del Olmo; Roberto Leal; Helena Resano; Espido Freire; Nieves Herrero; Boris Izaguirre; o Máximo Huerta entre otros.

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Pero si hay alguien que ha acaparado todas las miradas esa ha sido sin duda la Reina Letizia, que una vez más ha conseguido dejarnos sin palabras con el estilismo al más puro estilo 'estrella de cine' que ha escogido para la ocasión. Espectacular, su Majestad ha estrenado un fabuloso vestido customizado de Sybilla en color negro, que destaca por su corte sirena, su talle ajustado y un original escote geométrico con formas geométricas logradas gracias a diferentes tiras anchas entrelazadas a lo largo de la parte superior del diseño.

Un vestido que era la primera vez que veíamos a la madre de la Princesa Leonor pero que nos resulta familiar, puesto que la actriz Juana Acosta lo lució -ligeramente modificado, más largo, con cola y el corte sirena más pronunciado- el pasado marzo en el Festival de Cine de Málaga. ¡Un look de cine!

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Sencillamente perfecta, Doña Letizia ha completado su outfit con un bolso de Nina Ricci en color negro con ribete dorado que forma parte de su fondo de armario y es perfecto para las grandes ocasiones, unos salones destalonados de tacón sensato al tono, y sus inseparables anillos de Karen Hallam y Nina Ricci, así como unos pendientes largos de brillantes de forma ovalada, y el pelo suelto con la raya al lado y ligeras ondas estilo 'Old Hollywood'.