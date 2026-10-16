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Esquerra Unida rechaza integrarse en las listas de Compromís para las elecciones del 29N

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València, 16 oct (EFE).- El Consell Polític Nacional de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), máximo órgano de dirección de la formación, ha rechazado con más de un 75 % la propuesta de acuerdo de Compromís para que EUPV se integre en su candidatura a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En un comunicado, la formación asegura que Compromís "nunca tuvo la intención de llegar a un acuerdo con Esquerra Unida del País Valencià, ni para las elecciones generales ni para las autonómicas".

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Desde EUPV, aseguran ser "una fuerza política que siempre ha apostado por la unidad de la izquierda, como ha demostrado durante décadas de historia," e indican que "llevan años intentando llegar a acuerdos con Compromís para construir un proyecto de largo recorrido valenciano y valencianista".

En este sentido, señalan que desde hace dos semanas han estado manteniendo reuniones unilaterales con dicha formación, "que planteó un acuerdo bajo su paraguas desde la primera reunión sin variar su propuesta, lo cual imposibilita la visibilización de todas las formaciones políticas valencianas de izquierdas existentes".

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EUPV apuesta por una coalición como 'A la Valenciana', alcanzada para las elecciones de 2019 y que, según dicen, "cosechó los mejores resultados visibilizando a todas las formaciones políticas que formaban parte".

Así, critican "la constante negativa de Compromís de llegar a un acuerdo para concurrir conjuntamente para el conjunto del ciclo electoral".

Según la coordinadora general de EUPV, Rosa Pérez Garijo, "es fundamental construir confluencias con otras formaciones políticas progresistas, pero lo que no es posible es integrarnos en una candidatura ajena".

"Esquerra Unida es una organización política con implantación en todo el País Valenciano, con miles de afiliados, más de cien concejales y diversas alcaldías. Podemos sumar con otras fuerzas políticas, pero no ser absorbidos por ellas", defiende.

Así, desde EUPV afirman que a lo largo de las sucesivas reuniones han planteado diversas propuestas y todas ellas han sido rechazadas, por lo que el Consell Polític Nacional considera que Compromís "nunca tuvo la intención de llegar a un acuerdo con Esquerra Unida del País Valencià, ni para las elecciones generales ni para las autonómicas". EFE

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