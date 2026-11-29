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Madrid, 29 nov (EFE).- Con el cierre de los colegios electorales en las islas Canarias a las 20.00 hora local (20.00 GMT), una hora después de haber concluido las votaciones en la península, Baleares, Ceuta y Melilla, finalizó la jornada de votación de los comicios generales en España, que transcurrió con normalidad y una participación récord.

Los colegios electorales habían abierto las 9.00 horas (8.00 GMT) de este domingo para los comicios generales adelantados que renovarán el Congreso de los Diputados y el Senado, las dos cámaras parlamentarias, y de los que saldrá el próximo Gobierno.

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Estaban convocados 38,6 millones de electores, de los que 35,9 millones residen en España, para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores.

El nuevo Congreso elegirá, a su vez, al que será presidente del Gobierno durante los cuatro años próximos.

La participación en las elecciones alcanzó el 68,15 % cuando faltaban dos horas para cerrar los centros de votación, lo que supone 15,02 puntos más que en los comicios de 2023 y el dato más alto de la democracia, según la información del Ministerio del Interior.

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Concluida la votación, el escrutinio de papeletas comenzará inmediatamente y una hora más tarde, aproximadamente, se publicarán datos parciales provisionales, según las previsiones del Ministerio del Interior.

Los conservadores del PP y la ultraderecha de Vox tendrían casi asegurada la mayoría absoluta del Congreso español (176 escaños), según la encuesta de Sigma Dos para RTVE y la Forta, ya que en la horquilla más alta sumarían 182 diputados y en la más baja se quedarían en 175.

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Según esta encuesta, el PP conseguiría el 32,2 % de los votos y entre 129 y 134 escaños, a los que se sumarían el 0,4 % de los votos de UPN-PP y 2 diputados.

Por su parte, el sondeo concede a Vox el 16,2 % de los votos y entre 44 y 48 escaños.

Mientras, el PSOE lograría el 28,8 % de los sufragios y entre 119 y 124 diputados, y la coalición de izquierda Frente Amplio, con un 5,7 % y 10 u 11 diputados, a los que habría que sumar cerca de una treintena de escaños de otras formaciones de izquierda. EFE

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(foto) (vídeo)