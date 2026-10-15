Los hutíes lanzan un ataque a gran escala contra la sede del Gobierno del Yemen en Adén

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Saná, 15 oct (EFE).- Los rebeldes hutíes del Yemen lanzaron este jueves un ataque a gran escala contra el complejo del Palacio Presidencial de la ciudad portuaria sureña de Adén, la sede del Gobierno yemení internacionalmente reconocido, sin que hasta el momento se hayan registrado víctimas, según diversas fuentes.

La agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes, informó de que el movimiento respaldado por Irán atacó "un centro de operaciones militares dirigido por oficiales saudíes en el palacio de Maasheeq", el barrio de Adén donde se encuentra la sede del Ejecutivo yemení, e indicó que también apuntaron contra depósitos de armas.

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Por su parte, una fuente militar dijo a EFE bajo condición de anonimato que los insurgentes lanzaron cuatro misiles balísticos contra el complejo, mientras que testigos afirmaron haber escuchado cuatro fuertes explosiones que sacudieron la ciudad, desde donde se elevaron varias columnas de humo.

Hasta el momento, no hay información sobre víctimas mortales ni heridos, y se desconoce si los miembros del Gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí se encontraban en el complejo en el momento del ataque.

Sin embargo, gran parte de los altos funcionarios y líderes del Gobierno yemení se encuentran en Riad, la capital de Arabia Saudí, por razones de seguridad.

Se trata de la primera vez que los hutíes atacan el Palacio Presidencial de Adén con misiles balísticos desde el estallido de esta nueva fase de la guerra del Yemen a principios de septiembre, cuando los insurgentes lanzaron una gran ofensiva para hacerse con la costa occidental del país árabe.

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El palacio de Maasheeq está en un terreno elevado a lo largo del paso marítimo de Adén, la ciudad que se convirtió en la sede del Ejecutivo yemení después de que los hutíes tomaran la capital, Saná, en 2014.

El complejo está compuesto por varios edificios y villas con vistas al golfo de Adén, y es uno de los monumentos políticos e históricos más destacados de la ciudad, ahora amenazada por los hutíes en su campaña para hacerse con el control de las zonas costeras del Yemen que están en manos de las fuerzas progubernamentales.

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El Ejército yemení, por su parte, mantiene una contraofensiva que cuenta con la cobertura aérea de Arabia Saudí, país que a su vez es objetivo de ataques de los hutíes por su participación en la guerra del Yemen desde 2015 al frente de una coalición militar en apoyo al Gobierno internacionalmente reconocido. EFE