La coalición destruye un misil crucero sobre Medina y los hutíes se desvinculan del ataque

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Riad/Saná, 15 oct (EFE).- La coalición militar capitaneada por Riad aseguró que ha interceptado y destruido este jueves un misil crucero en la región de Medina, en el oeste de Arabia Saudí y la segunda ciudad más sagrada del islam, una acción de la que se desvincularon rápidamente los hutíes del Yemen.

"Intercepción y destrucción de un misil de crucero en la región de Medina", dijo de forma escueta el portavoz de la alianza, Turki al Maliki, en su cuenta oficial de X, sin dar más detalles ni identificar a los hutíes como perpetradores del ataque.

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Poco después, el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sarea, afirmó en su cuenta de X que no llevaron a cabo hoy "ningún ataque contra territorio saudí, y que lo que el enemigo saudí alega sobre un supuesto ataque a la ciudad de Medina es una gran falsedad".

Previamente, Arabia Saudí ha acusado a los hutíes de lanzar proyectiles contra La Meca y Medina, los dos lugares más sagrados del islam, aunque los insurgentes lo han negado.

En otras ocasiones, Arabia Saudí ha culpado a las milicias proiraníes radicadas en Irak de lanzar ataques contra el reino.

Los rebeldes yemeníes están atacando objetivos en Arabia Saudí, y el pasado fin de semana tuvo lugar la peor acción contra civiles en el reino en una década con la muerte de al menos 13 personas en un bombardeo hutí sobre el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.

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Esto se enmarca en la ofensiva en la que los hutíes se enfrentan a las tropas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, cuyo Ejército bombardeó el pasado julio el aeropuerto internacional de Saná -bajo control del grupo rebelde-, lo que desató la escalada actual.

Arabia Saudí es uno de los actores centrales de la guerra del Yemen porque respalda política, económica y militarmente al Gobierno yemení reconocido y encabeza desde 2015 la coalición que combate a los hutíes, después de que estos se hicieran en 2014 con la capital, Saná. EFE

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