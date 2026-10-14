La gasolina supera los 4 dólares por galón durante un récord de 158 días en EE.UU.

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Washington, 14 oct (EFE).- El precio medio de la gasolina en Estados Unidos ha superado los 4 dólares por galón (3,78 litros) durante 158 días en lo que va de año, un récord que llega a menos de tres semanas de las elecciones de medio mandato, en las que el costo de la vida se perfila como una de las principales preocupaciones de los votantes, según la plataforma GasBuddy.

El precio medio nacional se situó este miércoles en 4,33 dólares por galón, frente a los menos de 3 dólares anteriores al inicio de la guerra de Irán en febrero, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA).

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El analista de GasBuddy Patrick De Haan confirmó el récord en un mensaje publicado en la red social X, un tiempo que supera los días acumulados en 2022 cuando se mantuvo por encima de los 4 dólares debido a la invasión rusa de Ucrania.

De acuerdo con analistas y medios locales, el encarecimiento del combustible está vinculado a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio y a las interrupciones del suministro de petróleo en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el comercio energético mundial.

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El crudo cotiza por encima de los 106 dólares por barril, alrededor de un 50 % más que antes del conflicto.

La subida de la gasolina también presionó la inflación en septiembre: los precios del combustible aumentaron más de un 9 % respecto a agosto y explicaron más de la mitad del incremento mensual del índice general, de acuerdo con los datos oficiales citados por el medio estadounidense.

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El diésel, que repercute en los costos de transporte y distribución de mercancías, alcanzó los 6,29 dólares por galón, un 66 % más que al inicio de la guerra.

El encarecimiento de la energía supone un desafío para el presidente Donald Trump y los republicanos de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que se renovará toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.

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La preocupación por el poder adquisitivo se suma al deterioro de la confianza de los consumidores, que en septiembre cayó cerca de su mínimo histórico en la encuesta mensual de la Universidad de Michigan. EFE