Un Merz bajo presión llama a acelerar reformas y a mirar más allá de las crisis actuales

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Berlín, 13 oct (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz llamó este martes a acelerar las reformas de los sistemas sociales y a mirar más allá de las crisis actuales para lograr que Alemania pueda enfrentar los desafíos del futuro.

En un discurso pronunciado en el Congreso de la Asociación de Patronal Alemana (BDA), en momentos en que el Gobierno está bajo presión por diferencias dentro de la coalición y por la caída de los partidos del centro democrático en las encuestas, Merz empezó su intervención aludiendo a los múltiples factores que amenazan la actividad económica en Alemania desde el exterior y el interior.

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Aludió a la guerra en Ucrania y al conflicto en Oriente Medio con sus implicaciones para el suministro de energía, las prácticas comerciales de China o los aranceles de EE.UU.

Desde el interior, unos sistemas de seguridad sociales están llegando el límite de sus posibilidades de financiación.

El canciller señaló que, pese a las múltiples crisis, hay señales que invitan a un moderado optimismo como el hecho de que, pese a todos los desafíos, la economía alemana ha crecido este año y las perspectivas para el año próximo son buenas.

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"Sin embargo, nuestra mirada debe ir más allá de este momento de múltiples crisis. Tenemos que reconocer los problemas estructurales y dar respuestas estructurales. El potencial de crecimiento de nuestra economía tiene que crecer", dijo.

"No es suficiente superar ilesos las tormentas que ahora atravesamos con la esperanza de que después volvamos a las aguas de siempre. Aunque las crisis actuales se superen, el mundo será otro por la inteligencia artificial, por los cambios en las relaciones globales de poder, por el cambio demográfico, por el cambio climático y por el deterioro del viejo orden político", agregó.

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Según Merz, en Europa se está respondiendo a los desafíos con la búsqueda de nuevo socios comerciales y en Alemania su Gobierno intenta hacer frente al cambio demográfico con las reformas de los sistemas de seguridad social.

"No solamente los jóvenes, pero especialmente ellos, se preocupan por el futuro de esos sistemas. Ya no creen que las promesas derivadas de ellos vayan a cumplirse para ellos en caso de vejez, enfermedad o invalidez y a la vez ven que tienen que pagar cotizaciones cada vez más altas", subrayó.

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"Queremos crear una nueva confianza porque sólo un estado social en cuya protección se puede confiar y con finanzas sostenibles será aceptado a largo plazo por las nuevas generaciones. Ese es la razón de las reformas en la sanidad, los seguros de invalidez y las pensiones. Y me permito agregar que nunca antes todos nuestros sistemas sociales se habían reformado simultáneamente", añadió.

Según Merz, la principal injusticia para las generaciones jóvenes está en el sistema de pensiones y advirtió que el sistema de reparto, tal y como se conoce, no tiene futuro en una sociedad que envejece.

"Si seguimos con la situación actual el nivel de las jubilaciones bajará y las cotizaciones subirán. Ninguna persona joven puede aceptar eso. Pequeñas correcciones como en el pasado ya no son suficientes. Necesitamos una gran reforma", señaló.

Luego señaló que a ese respecto a se habían dado los primeros pasos fortaleciendo los pilares empresariales y privados de las jubilaciones e introduciendo un factor de capitalización en las jubilaciones públicas.

"Finalmente vamos a usar los efectos positivos del mercado de capitales como muchos otros países en el mundo lo hacen desde hace tiempo. Hemos llegado por lo menos 30 años tarde", subrayó.EFE

(foto) (vídeo)